Ông L.V.H. (58 tuổi, trú tại Hà Nội) vào Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám tổng quát. Có tiền sử viêm gan B, ông đã điều trị bằng thuốc được 2 năm. Khi vào viện, bác sĩ làm các xét nghiệm cận lâm sàng và phát hiện bệnh nhân có khối u ở gan, chẩn đoán ung thư gan nguyên phát.

Người đàn ông này vô cùng bất ngờ vì không có triệu chứng đau, sụt cân, mệt mỏi. Khoảng 2 tuần qua, ông H. cảm thấy chán ăn. Trước đây, ông ăn được 1-2 bát cơm nhưng giờ chỉ cần nửa bát đã no, không muốn ăn thêm.

Người đàn ông này được đưa vào Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Các bác sĩ chỉ định nam bệnh nhân cần đốt sóng cao tần.

Người dân tới khám tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu.

Phó giáo sư Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, trường hợp này phát hiện ở giai đoạn sớm. Việc điều trị có tỷ lệ tai biến, biến chứng thấp, thời gian nằm viện ngắn.

Theo Globocan 2020, ở Việt Nam, ung thư gan đứng đầu cả về tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong, ước tính mỗi năm có hơn 26.000 ca mắc mới và 25.000 ca tử vong.

Nguyên nhân của ung thư gan được chứng minh liên quan với viêm gan virus B, C, xơ gan do rượu, nhiễm độc tố aflatoxin do ăn ngũ cốc bị mốc…

Trong các yếu tố sinh ung thư, viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu, đặc biệt ở các nước Đông Á. Tại Việt Nam, tỷ lệ viêm gan B chiếm 8-10% dân số và chiếm 90% trong số các bệnh nhân ung thư gan.

Triệu chứng của ung thư gan

Giai đoạn sớm, người bệnh có những rối loạn tiêu hóa nhẹ như ăn không ngon, ăn ít, đầy bụng, khó tiêu, đại tiện khó khăn. Gan có vai trò chuyển hóa dinh dưỡng, khối u xuất hiện sẽ gây ra tình trạng rối loạn trong ăn uống, tiêu hóa. Vì vậy, người bệnh không có cảm giác đói, khi ăn mau no, chướng bụng, ăn ít và thường không hứng thú với những món ăn yêu thích.

Giai đoạn u phát triển xuất hiện đau tức hạ sườn phải nhưng không đáng kể, cơ thể mệt mỏi, sốt. Muộn hơn, triệu chứng đau vùng gan, bụng trên đầy tức, xuất hiện cổ trướng, buồn nôn và nôn, tiêu chảy, sút cân, sốt, gan to và da vàng.

Hiện nay, việc điều trị là đa mô thức, có sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên ngành nội, ngoại, ung thư, chẩn đoán hình ảnh can thiệp... bao gồm phẫu thuật, điều trị khối u tại chỗ, điều trị tại vùng, điều trị toàn thân như hóa trị, thuốc điều trị đích phân tử nhỏ, liệu pháp miễn dịch, xạ trị. Tùy giai đoạn bệnh và tình trạng bệnh nhân, bác sĩ lựa chọn phương pháp thích hợp.

Bác sĩ Phương khuyến cáo phần lớn các trường hợp ung thư gan ở nước ta phát hiện bệnh ở giai đoạn bệnh tiến triển. Giai đoạn sớm của bệnh thường không có dấu hiệu, người bệnh ít chú ý. Tuy nhiên, bệnh không khó phát hiện. Cách đơn giản nhất là tầm soát bằng siêu âm gan ít nhất 6 tháng/lần, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ cao.