Chiều 15/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lâm Văn Lượng (trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) cho biết, gia đình đã có đơn kháng cáo gửi đến Tòa án Nhân dân huyện Tư Nghĩa và Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lượng là phụ huynh cháu L.G.K (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS thị trấn La Hà). Cháu K. đã bị ông Lê Thượng Mỹ chặn đường đánh dã man, gây thương tích 12%.

Theo ông Lượng, trước đó, ngày 28/5, TAND huyện Tư Nghĩa đã xét xử ông Phan Thượng Mỹ về tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt 2 năm tù treo.

Ông Lượng cho rằng, việc tòa án cho bị cáo Mỹ hưởng án treo là quá nhẹ, không phù hợp với hành vi, tính chất, mức độ phạm tội và chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

"Hành vi của ông Mỹ thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật và khiến dư luận phẫn nộ nhưng lại được hưởng án treo nên gia đình tôi không đồng tình", ông Lượng nói.

Ông Mỹ chặn đường, đánh cháu K. dã man. Ảnh: Cắt từ clip

Trên cơ sở đó, ông Lượng yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét, không cho bị cáo Phan Thượng Mỹ hưởng án treo và đề nghị chuyển sang khung phạt từ 2 - 6 năm tù giam theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 8/12/2023, cháu L.G.K. đi xe đạp từ trường về nhà. Khi đến ngã tư đường Hưng Nguyên - Đá Sơn (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) thì bị ông Mỹ đi xe máy từ phía sau tiến lên chặn đường.

Sau khi chửi cháu K., ông Mỹ dùng cùi chỏ, đầu gối đánh liên tiếp vào đầu nam sinh 14 tuổi. Bị đánh, K. choáng, gục xuống đường. Toàn bộ sự việc được camera an ninh gần đó ghi lại.

Sau khi đánh cháu K., ông Mỹ lên xe bỏ đi. Lúc này, K. có biểu hiện nôn ói, chảy máu mũi nên được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa cấp cứu rồi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Quá bức xúc, ông Lượng đã làm đơn trình báo công an. Ngày 18/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa ra quyết định khởi tố bị can Phan Thượng Mỹ về tội Cố ý gây thương tích.