Thành lập vào năm 2008, Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC Telecom) được biết đến là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam, tập trung phục vụ nhóm khách hàng doanh nghiệp cao cấp, cần đường truyền kết nối ổn định, chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp.

Từ một ISP, công ty này đã dần chuyển sang mô hình CSP - nhà cung cấp dịch vụ hội tụ với hệ sinh thái sản phẩm kết hợp Viễn thông - Công nghệ thông tin, phục vụ các khách hàng trong nước và khu vực. Mô hình lạ, nhưng đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường trong thời kỳ chuyển đổi số toàn diện, đã đưa CMC Telecom đến những thành tựu mới, mở ra kỷ nguyên mới cho doanh nghiệp sau hơn một thập kỷ hình thành.

Từ một ISP, CMC Telecom đã chuyển sang mô hình CSP năm 2017

Táo bạo chuyển dịch sang CSP

CSP (Converged Service Provider) - nhà cung cấp dịch vụ hội tụ là khái niệm còn mới ngay cả trên thế giới. Nhưng tại Việt Nam, một công ty đã tiên phong đi theo con đường này từ nhiều năm nay, đó chính là CMC Telecom. Thay vì phải sử dụng dịch vụ từ nhiều đơn vị khác nhau, doanh nghiệp có thể chọn CMC Telecom để sử dụng được các dịch vụ viễn thông - CNTT với giải pháp trọn gói, tích hợp và hiệu quả nhất.

Từng được biết đến là nhà cung cấp hạ tầng Internet (ISP) hàng đầu Việt Nam, với sự hậu thuẫn từ một “ông lớn” viễn thông trong khu vực Đông Nam Á là Time DotCOM, CMC Telecom nắm trong tay thế mạnh về hạ tầng với tuyến cáp CVCS xuyên Việt kết nối với mạng lưới cáp đất liền Đông Nam Á (A-Grid) và kết nối với bốn tuyến cáp quang biển APG, AAE-1, UNITY và FASTER ra toàn thế giới.

Những am hiểu về thị trường quốc tế của đối tác cùng kinh nghiệm phục vụ những khách hàng có yêu cầu khắt khe nhất tại Việt Nam đã giúp CMC Telecom nhanh chóng đón đầu làn sóng CMCN 4.0. Trước nhu cầu cấp bách về chuyển đổi số, các doanh nghiệp không chỉ cần hạ tầng kết nối, lưu trữ, mà còn hàng loạt nhu cầu về dịch vụ quản trị công nghệ thông tin, an toàn an ninh mạng.

Năm 2017, thời điểm CMC Telecom được vinh danh là một trong năm ISP có ảnh hưởng nhất tới sự phát triển của Internet Việt Nam trong một thập kỷ, cũng chính là lúc công ty quyết định chuyển mình khi nhận thấy dịch vụ hội tụ là xu hướng không thể thay đổi. Một hệ sinh thái dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin hội tụ - tức CSP - đầu tiên tại Việt Nam đã được hình thành.

CMC Telecom đã dám bỏ ra khoản đầu tư có thể nói là khổng lồ so với quy mô một công ty cung cấp dịch vụ viễn thông còn non trẻ với con số hàng trăm tỷ cho hạ tầng Cloud và hàng ngàn tỷ cho Data Center.

Bước chân đầu tiên của CSP này chính là nền tảng điện toán đám mây Make-in-Vietnam, mà CMC Telecom đi tiên phong trong xây dựng. CMC Cloud thể hiện quyết tâm của công ty khi kéo dữ liệu về lưu trữ tại “đám mây” Việt để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp Việt lúc bấy giờ.

Từ thành công của Cloud tự phát triển, liên tiếp những năm sau đó, công ty được chọn mặt gửi vàng bởi hàng loạt ông lớn về đám mây trên thế giới như AWS, Google Cloud, Microsoft khi họ đến Việt Nam. Những trung tâm dữ liệu đẳng cấp thế giới cũng dần được hình thành, trong đó DC tại Tân Thuận khai trương năm 2022, được vinh danh là Trung tâm dữ liệu hiện đại và an toàn nhất Việt Nam 2022.

Những thành công trong lĩnh vực hạ tầng chỉ mang lại cho CMC Telecom không chỉ kinh nghiệm, khách hàng và doanh thu tăng trưởng mạnh, mà còn giúp công ty xây dựng được đội ngũ chuyên gia công nghệ sở hữu kinh nghiệm và những chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế. Từ đây, một hướng đi mới tiếp tục được phát triển để nâng cấp cho CSP này, đó là cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và bảo mật, song song với hạ tầng. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi được CMC Telecom đưa vào khối dịch vụ mới của mình, trên con đường trở thành CSP số một Việt Nam.

Trong các chỉ đạo về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định hạ tầng số là hạ tầng viễn thông băng rộng cộng với hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng Internet kết nối vạn vật, hạ tầng cung cấp công nghệ như dịch vụ, hạ tầng các nền tảng số. Khái niệm này đã cho thấy sự đúng đắn trong chuyển dịch sớm của CMC Telecom, từ một nhà cung cấp hạ tầng Internet, sang một nhà cung cấp dịch vụ hội tụ.

“Chỉ cần lựa chọn trong hệ sinh thái dịch vụ của CMC Telecom, doanh nghiệp có thể sử dụng cấp đầy đủ các dịch vụ từ hạ tầng kết nối, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây đến các dịch vụ IT Outsourcing và bảo mật, từ những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực này”, ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom khẳng định.

Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom khẳng định

“Quả ngọt" sau 15 năm phát triển

“Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao sự tiên phong đi đầu của CMC trong xây dựng hạ tầng số đẳng cấp quốc tế” là lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại lễ khai trương DC Tân Thuận tháng 8/2022.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ khánh thành Data Center Tân Thuận tháng 8/2022

Trước đó, tháng 7/2019, tập đoàn CMC đã được doanh nghiệp quốc tế là Samsung SDS ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược, trong đó có lĩnh vực là thế mạnh CMC Telecom. Những kết quả này đã khẳng định vai trò của CMC Telecom không chỉ dừng lại ở một đơn vị cung cấp hạ tầng kết nối, mà đã vươn xa ra một hệ sinh thái viễn thông - công nghệ thông tin.

Hiện nay, đám mây CMC Cloud là dịch vụ Cloud nội địa hàng đầu Việt Nam, nắm giữ hơn 25% thị phần tính đến giữa năm 2023. CMC Telecom là công ty viễn thông duy nhất đang vừa cung cấp dịch vụ Cloud “Make in Vietnam”, song song cung cấp Cloud của AWS, Google, Microsoft và Oracle. Với thế mạnh sở hữu hạ tầng tầng viễn thông, CMC Telecom cung cấp kết nối trực tiếp tới các Cloud quốc tế thông qua các dịch vụ AWS Direct Connect, Google Cloud Interconnect, Microsoft Express Route và Oracle Cloud Infrastructure FastConnect, đồng thời quản trị trên một nền tảng duy nhất là CMC Multi Cloud.

CMC Cloud là dịch vụ Cloud nội địa hàng đầu Việt Nam

Tính đến giữa năm 2023, các thống kê cho thấy CMC Telecom đang dẫn đầu về thị trường Hạ tầng số, với việc được sử dụng bởi 100% ngân hàng tại Việt Nam - nhóm khách hàng được đánh giá là khó tính và có yêu cầu khắt khe nhất. Ngoài ra, hơn 50% doanh nghiệp trong Top 100 thương hiệu hàng đầu thế giới của Forbes cũng đang sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp này.

Với ba trung tâm dữ liệu, trong đó DC Tân Thuận mới khai trương đã trở thành DC đầu tiên của Việt Nam sở hữu chứng chỉ Uptime Tier III cho cả Thiết kế và Xây dựng. Ngoài đầu tư và cơ sở vật chất, đơn vị này còn đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư hàng đầu với các chứng chỉ quốc tế, sẵn sàng cho mục tiêu trở thành Digital Hub của Việt Nam.

Các giải thưởng như: Top 10 nhà cung cấp giải pháp hạ tầng số hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương 2022 của APAC CIO Outlook, Nhà cung cấp dịch vụ cloud sáng tạo nhất 2020 tại IFM, Top 10 nhà cung cấp giải pháp hạ tầng số hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương 2022 (APAC CIO Outlook) là ghi nhận rõ nét cho thành công của quá trình chuyển đổi hoạt động từ một ISP sang CSP của CMC Telecom.

“Đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị lâu dài, của một chiến lược đầu tư đúng hướng. CMC Telecom quyết tâm trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam, cung cấp cho khách hàng dịch vụ với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Từ chiến lược đó sẽ dẫn đến các hành động tích cực để dịch chuyển từ công ty viễn thông trở thành công ty công nghệ hàng đầu, thay đổi hình ảnh nhận diện của mình với khách hàng", ông Đặng Tùng Sơn chia sẻ.

Thúy Ngà