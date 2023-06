Lil' Wuyn vừa kết hợp với Đen Vâu phát hành MV Mở mắt. Rapper nói với VietNamNet, nhờ đàn anh mà sản phẩm này có thể ra mắt sau 3 năm ấp ủ.

Lil' Wuyn và Đen Vâu quen biết qua âm nhạc, lần đầu có sự kết nối sau khi diễn chung một đêm nhạc underground hồi năm 2018.

Anh viết bài Mở mắt, định phát hành solo nhưng mãi không thực hiện vì thấy chưa hoàn toàn ưng ý. Một dịp gặp nhau, Đen Vâu vừa nghe bản nháp bài này đã ngỏ ý tham gia.

Sau khi nghe phần rap Đen Vâu gửi, Lil' Wuyn mới 'tìm thấy câu trả lời đầy đủ' cho bài Mở mắt.

Lil' Wuyn và Đen Vâu.

Cụ thể phần đầu, rapper sắp đặt có chủ đích những trăn trở của mình để Đen Vâu trả lời, đối đáp những câu hỏi ấy đồng thời khuyên anh nhìn rộng hơn để đồng cảm cùng mọi người.

Phần cuối bài là cảm giác của Lil' Wuyn khi nhận ra, nhìn rõ hơn về cuộc sống lẫn chiều sâu của những chủ thể trước đây chưa từng thấy.

"Từ lời bài hát đến flow của tôi và anh Đen dung hòa và chừa cho nhau điểm sáng để mọi người cảm nhận được sự sâu lắng trong tác phẩm", 9X nói.

Mở mắt là cách Lil' Wuyn bày tỏ lòng biết ơn cuộc đời, mong muốn chạm đến tâm hồn người nghe. Bài rap cũng là lời nhắc nhở chính rapper luôn nhìn vào bên trong con người thay vì vẻ hào nhoáng bên ngoài; biết cách đón nhận niềm vui từ những điều bình dị, nhỏ nhặt trong đời.

Trích đoạn MV 'Mở mắt'

Lil' Wuyn tin mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, đều có những vấn đề riêng nhưng tựu trung ở sự mưu cầu hạnh phúc, bình yên.

"Giống anh Đen và tôi đều đi lên từ con số 0, chọn thứ âm nhạc thô ráp, từng trải qua những ngày tháng khó khăn, chật vật để tạo nên âm nhạc như hiện tại.

Chỉ khi bước qua khó khăn, chúng ta mới trân quý những gì đang có, hiểu những bài học của cuộc sống và ý thức trách nhiệm cao hơn với sản phẩm âm nhạc làm ra", theo rapper.

MV Mở mắt có nhiều hình ảnh ẩn dụ. Xuyên suốt MV là chi tiết khe sáng nhỏ đặt giữa không gian tối đen vô tận, ngụ ý những gì con người nhìn thấy rất nhỏ bé so với tồn tại khách quan.

Một phân cảnh nghệ thuật trong MV.

Khe sáng này cũng là những điều Lil' Wuyn từng nhìn thấy, trải qua, chiêm nghiệm và không ngừng trăn trở trong đầu.

Cảnh cỏ cây mọc lên từ mảnh đất khô cằn thể hiện nhận thức, nội tâm của rapper trù phú, sum sê hơn sau mỗi chặng đường anh đi qua.

Ê-kíp thực hiện MV ở hồ Trị An (Đồng Nai) trong tiết trời 40 độ C. Ban đêm, họ ngâm mình trong nước lạnh đến khuya. Lil' Wuyn thấy may mắn khi Đen Vâu có thể thu xếp công việc, hoàn thành những cảnh quay đẹp trong MV.

Mở mắt là 1 trong 11 bài rap thuộc album An sắp phát hành. Album là hành trình Lil' Wuyn đấu tranh nội tâm, tìm câu trả lời cho những cặp phạm trù đúng - sai, được - mất, tích cực - tiêu cực...

Vì vậy như tên album, An - hay sự bình yên trong tâm hồn giữa dòng đời xô bồ - là điều rapper hướng đến. Ngoài Đen Vâu, Lil' Wuyn còn kết hợp các rapper Young H, Cam, B-Wine và Khoa Wzzzy.