Tối 27/5, đêm diễn Show của Đen diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Xuyên suốt 3 giờ đồng hồ, rapper Đen Vâu kể chuyện mình, chuyện người, chuyện đời bằng những giai điệu làm nên tên tuổi 14 năm qua

Từ viết cho chính mình…

Sân khấu được lấp đầy bởi hơn 10.000 khán giả, rapper xuất hiện hát liền 4 ca khúc: Mơ, Mười năm, Trời ơi con chưa muốn chết, Lối nhỏ. Các nhạc phẩm được phối mới theo nhiều âm hưởng: hiphop, nhạc dân độc, cổ điển, nhạc điện tử, Tango, Mỹ Latin,…

Đen Vâu kể chuyện mình, chuyện người, chuyện đời bằng những giai điệu.

“Đồng âm” là tên gọi thân thương cho những khán giả yêu mến Đen Vâu, được vang lên nhiều lần suốt đêm diễn. Rapper khoe chất giọng trầm ấm với Luôn yêu đời và lại tiếp tục thể hiện cá tính có phần “ngông” qua Ngày lang thang.

Ngay sau đó, lời hát Nấu ăn cho em vang lên. Ca khúc ra mắt cách đây 2 tuần, kể về bữa cơm tình thương cho trẻ em vùng cao với MV được quay tại 2 điểm trường thuộc xã Sá Tổng (Mường Chà, Điện Biên). Đây là lần đầu Đen và PiaLinh hát live nhạc phẩm đạt top 1 thịnh hành YouTube. PiaLinh vừa chơi piano vừa hát, khoe chất giọng du dương, trong sáng.

Cuối bài, khán giả bất ngờ với sự xuất hiện trên sân khấu của các em nhỏ dân tộc Mông trường Tiểu học Sá Tổng trong MV Nấu ăn cho em. Thú vị hơn, các bạn nhỏ còn chuẩn bị những quả pao được khâu từ vải lanh vụn thành trái tròn thực hiện trò chơi ném pao truyền thống của người Mông tại sân khấu.

Đen Vâu tâm sự: “Hôm tôi lên trường, thầy giáo bảo chưa ra khỏi Điện Biên bao giờ. Tôi nảy suy nghĩ đưa các em và thầy cô xuống dưới này chơi, mong tạo niềm vui cho các em”.

Đen Vâu và PiaLinh thể hiện ca khúc Nấu ăn cho em:

… đến hát cho cộng đồng lớn

Cũng trong liveshow, rapper sinh năm 1989 chia sẻ về sự thay đổi trong lối viết nhạc. Trước đây, anh viết cho mình nhưng khi bước ra ngoài và mở tầm mắt đã biết đặt mình vào mọi người, cộng đồng xung quanh.

“Những thứ Đen đang làm, mong mọi người đừng coi là to tát. Đen chỉ thấy những người quanh mình làm gì tốt thì làm theo. Chúng ta cùng cố gắng với nhau nhé. Đêm nay, Đen không phải số một, Đen muốn là một trong số mọi người”, anh bày tỏ.

Tiếp nối không khí tôn vinh bản sắc cộng đồng, dàn nhạc cụ dân tộc với đàn T'rưng, trống gỗ, sáo mèo xuất hiện trên sân khấu. Phần hòa âm độc đáo kết hợp giữa nhạc cụ hiện đại và truyền thống, tạo nên âm hưởng mới cho các bài rap quen thuộc: Một triệu like, Đi theo bóng mặt trời, Đưa nhau đi trốn. Đây là điểm sáng tạo của Đen Vâu và ê-kíp.

Bài hát Đưa nhau đi trốn với phần phối khí độc đáo:

Văn hóa Mông tiếp tục được thể hiện với khèn - nhạc cụ biểu tượng của người Mông. Chàng trai Mông vừa thổi, vừa múa khèn với vũ đạo uyển chuyển: các bước đảo, nhún, quay, ôm khèn, lăn mình trên đất hay chổng chân lên trời khiến khán giả thích thú.

Thông điệp về sự thay đổi, về âm nhạc hướng đến cộng đồng còn được thể hiện qua lời hát. Nếu những bài hát đầu, khán giả nghe các ca từ: “Cho riêng ta lang thang thôi để nhạc đời không lạc điệu/Lòng người sâu vời như bầu trời ai đo đạc liệu” (Ngày lang thang) thì đến đây, vẫn trong mối quan hệ với cộng đồng nhưng đã hoàn toàn khác: “Nếu mỗi người cho ta một ngàn, là ta sẽ có ngay một tỷ đồng/Lấy tiền đó lên vùng xa, xây được mấy cái lớp học vỡ lòng” (Một triệu like).

Sự kết hợp giữa nhạc cụ hiện đại và truyền thống tạo nên âm hưởng độc đáo cho các ca khúc.

Những người bạn chí cốt…

Sau 6 bài hát đầu tiên của Đen Vâu, Lynk Lee là khách mời đầu tiên xuất hiện. 2 ca sĩ cùng hát Cô gái bàn bên. Đen Vâu kể lại tình bạn với Lynk, cho rằng bản thân có lỗi khi sau nhiều năm chơi thân mới hiểu điều bạn mong muốn.

Lynk Lee trong show của Đen.

Lynk Lee tâm sự, 4 năm sau Show của Đen 2019, cô mong dù ở diện mạo nào vẫn nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Nữ ca sĩ hát Không dám, Buồn thì cứ khóc đi. Đặc biệt, đây là lần đầu lời hát “Là gió thì gió cứ bay về trời” được phối lại theo phong cách trẻ trung như vậy. Dù giọng hát yếu đi so với trước, giọng ca Tạm biệt nhé vẫn nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Cô còn thể hiện màn catwalk để kết thúc phần diễn.

Sau Lynk Lee, Kimmese khuấy động sân khấu với loạt hit: Bao giờ em biết, You ain't got my soul và đặc biệt là Loving you sunny - ca khúc gắn liền với nữ rapper và Đen Vâu.

Với JustaTee phải chờ Đen Vâu làm show tới 4 năm để được mời. 2 rapper mở màn phần kết hợp với liên khúc Mưa trên những mái tôn và Bâng khuâng được phối mới lạ. 2 ca khúc chưa từng được cả hai hát chung nhưng đều mang âm hưởng buồn man mác về tình yêu.

Sự độc đáo trong hòa âm phối khí của liveshow tiếp tục được thể hiện qua tiết mục Đố em biết anh đang nghĩ gì với sự kết hợp saxophone và guitar theo phong cách Mỹ Latin.

JustaTee đưa con gái lên sân khấu diễn trong show của Đen Vâu.

2 nam ca sĩ ngồi khuỵu xuống sàn tâm sự chân tình. JustaTee kể Đen từng nói sẽ làm show, mong chỉ lỗ một chút. “Đen Vâu chứng minh rằng những người làm nghệ thuật nghiêm túc vẫn có thể làm show hoành tráng. Tôi sẽ cố gắng để một ngày nào đó nhận đủ yêu thương, ủng hộ từ khán giả để tổ chức show như thế này và chắc chắn sẽ mời Đen”, nam rapper chia sẻ.

Thú vị hơn, JustaTee bắt lỗi Đen Vâu và ê-kíp vì hiện sai tên trên màn hình led lúc đầu, thành “JastaTee”. Nam ca sĩ trêu rằng coi đây là nghệ danh mới.

Khoảnh khắc bố con JustaTee đáng yêu trên sân khấu:

Justatee hát EZ papa - ca khúc mới ra mắt tháng 4/2023 và dắt con gái Cici lên sân khấu. Khoảnh khắc này tạo nhiều cảm xúc cho khán giả về tình phụ tử và sự dễ thương của bé gái. Anh tâm sự, đây là lần đầu cho con gái xuất hiện trên sân khấu đông người bởi Cici đã gặp Đen Vâu từ bé, được bế nhiều lần nhưng khóc vì sợ râu của chú Đen.

… và người anh lớn - Hà Anh Tuấn

Khi Hà Anh Tuấn bước ra, khán giả cổ vũ nhiệt tình. Anh cùng Đen Vâu hát Anh đếch cần gì nhiều ngoài em với sự hỗ trợ của dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng 80 người. Lần đầu tiên, ca khúc mang âm hưởng hiphop này được phối lại theo phong cách hơi hướng ballad để phù hợp với Hà Anh Tuấn.

Hà Anh Tuấn và Đen Vâu hát Anh đếch cần gì nhiều ngoài em:

Hà Anh Tuấn vừa trải qua đợt ốm dài, suýt phải huỷ lịch diễn. “Nếu không phải Đen Vâu, ngày hôm nay Hà Anh Tuấn không ở đây. Lâu rồi, tôi mới bệnh một trận ra trò như thế. Hôm qua, tôi định huỷ chuyến bay ra Hà Nội nhưng luyến tiếc. Khi hỏi Đen lý do mời, tôi bảo có phải anh mời mày nên mày mời lại để đòi công không. Đen bảo muốn khán giả của em được vui. Hôm nay, tôi rất mệt nhưng nếu quý vị yêu, tôi sẽ cố gắng truyền tình yêu đó vào giọng hát”, anh bộc bạch.

Giọng ca sinh năm 1984 hát Tháng tư là lời nói dối của em, Xuân thì và kết hợp với Đen Vâu trong bài hát Trốn tìm, tạo nên bản mashup độc đáo. Liên khúc Nước ngoài - Mang tiền về cho mẹ cũng được phối khí mới lạ. Cả 2 ca khúc đều truyền thông điệp về tình mẫu tử, sự cố gắng của người con để báo đáp đấng sinh thành.

Sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn được cổ vũ nồng nhiệt.

“Nhìn khán giả đông thế này, tôi biết Đen là tỷ phú cả theo nghĩa đen. Mong Đen hãy cứ yêu âm nhạc như vậy, mong các bạn luôn yêu quý Đen và nếu còn chỗ trống nào cho tôi một ít”, Hà Anh Tuấn đùa với người hâm mộ.

Cuối chương trình, Đen Vâu hát Ai muốn nghe không, Bài này chill phết và Đi về nhà cùng những người bạn với dàn hợp xướng 40 người. Giai điệu điệp khúc sôi động, góp phần tạo âm hưởng mạnh mẽ, hào hùng cho tiết mục.

Đen Vâu cúi chào cảm tạ khán giả.

Show của Đen khép lại với ca khúc Cảm ơn, như lời tri ân của Đen Vâu đến khán giả. Rapper nhiều lần nói chào và mong mọi người ra về vì đã muộn nhưng hầu hết khán giả không nỡ ra về, vẫn đứng vẫy tay và hát theo điệu nhạc.

Ngoài điểm nổi bật về mạch chuyện âm nhạc, hòa âm phối khí, phần thể hiện của nhân vật chính và các khách mời thì phần sân khấu được thiết kế tối giản, thể hiện đúng phong cách giản dị, chân chất của Đen Vâu cũng ấn tượng. Ánh sáng, khói sử dụng đa dạng, hiện đại tăng hiệu ứng, thẩm mỹ và sôi động cho liveshow.

14 năm làm nghề, 2 liveshow từ 2019 đến 2023 đã chứng kiến sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Đen Vâu. Show của Đen 2023 một lần nữa khẳng định âm nhạc của Đen là nhạc của trái tim tử tế, lối sống đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực.

