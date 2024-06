Bạn bè trêu chọc, nói lái tên

Những ngày qua, cái tên Đường Hy Ẻo bỗng nổi rần rần trên mạng xã hội. Chủ nhân của cái tên này vừa xuất hiện trên một chương trình truyền hình.

Anh Đường Hy Ẻo (30 tuổi, quê Kiên Giang) đã quá quen với sự tò mò và ngạc nhiên của người khác khi nghe đến tên mình. Tuy nhiên, anh không ngờ lần này cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận rôm rả đến vậy.

Anh Đường Hy Ẻo thường được mọi người gọi là Hy

Dù có tên khai sinh là Đường Hy Ẻo, nhưng anh được người thân và bạn bè gọi là Hy. Hiện, anh sống cùng vợ và lập nghiệp tại TP Cần Thơ.

Ngoài công việc kinh doanh, anh Hy còn bán hàng qua mạng và sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Anh Hy là người Hoa nên cái tên Đường Hy Ẻo do Lào Chệt (ông chú) đặt. Theo giải thích của Lào Chệt, nghĩa tiếng Việt của Hy Ẻo là "kỳ diệu", tức là may mắn, diệu kỳ.

Sở hữu cái tên “có một không hai”, anh Hy thường xuyên bị trêu chọc bằng cách nói lái tên thành Heo Ỷ. Lúc nhỏ, anh chưa nhận ra sự khác biệt đến từ tên của mình. Thế nên, anh cứ hồn nhiên, không cảm thấy xấu hổ.

Những năm cấp 3, anh Hy dần nhận ra cái tên của mình thực sự không giống ai. Nhiều người nói Ẻo là trù ẻo, rồi “Ẻo” có nghĩa không may mắn… Bạn trêu đùa suốt ngày khiến anh Hy xấu hổ. Anh từng có ý định xin cha mẹ đổi tên.

Anh Hy cùng vợ lập nghiệp ở Cần Thơ

Anh Hy chia sẻ: “Cha mẹ nói nếu thay tên mới thì phải làm lại rất nhiều loại giấy tờ. Cho nên, cha mẹ không cho tôi đổi tên.

Cha mẹ giải thích, tên của tôi do ông chú xem sách, cân nhắc đàng hoàng rồi mới đặt. Tên này sẽ mang lại may mắn, giúp cuộc đời tôi bình an.

Trong nhà, tôi còn có chị gái tên Đường Hy Liếu. Cha tôi có tên gọi ở nhà là Đường Hy Chụng. Các cô chú của tôi cũng có tên ở nhà là Búi, Muối, Dí, Thía…”.

Trưởng thành hơn, anh Hy hiểu được ý nghĩa của cái tên Đường Hy Ẻo. Vì vậy, anh chuyển từ ghét sang yêu thích cái tên ấn tượng.

MC sợ đọc sai tên chú rể

Sở hữu cái tên cực hiếm, anh Hy gặp không ít trường hợp “dở khóc dở cười”. Lúc đi thi hoặc làm giấy tờ, nhiều người xem sơ qua nhầm Đường Hy Ẻo thành Đường Hy Cỏ hoặc nghe nhầm thành Đường Hy Hẻo…

Lúc làm quen bạn gái, cái tên đặc biệt từng làm anh Hy bối rối, tìm cách chứng minh họ tên thật của mình. Qua tình huống đó, bạn gái đánh giá anh thật thà và dành nhiều thiện cảm.

Trong lễ cưới, nhiều người ngạc nhiên khi biết chú rể có cái tên độc lạ

Anh Hy kể, anh biết đến chị Lê Thị Hằng Ni (29 tuổi, quê Vĩnh Long) thông qua một người bạn thân. Trong một lần lướt mạng, anh thấy tên người quen liền chủ động kết bạn và nhắn tin chào hỏi.

Ban đầu, chị Ni cứ tưởng Đường Hy Ẻo là biệt danh trên Facebook của anh. Tuy nhiên, anh Hy nhất mực khẳng định đó là tên thật. Dù vậy, chị Ni cứ bán tín bán nghi.

Hiểu được thắc mắc của chị, ngay lập tức, anh Hy chụp ảnh CCCD gửi qua tin nhắn cho bạn gái. Màn chào nhau lạ lùng khiến hai người có một phen cười ra nước mắt.

Thời điểm đó, chị Ni học ở Cần Thơ, anh Hy làm kế toán tại TPHCM. Ngoài công việc cố định, anh còn quay video đăng lên mạng xã hội. Trong dịp về Cần Thơ tìm tư liệu quay video, anh hẹn gặp mặt bạn gái sau 1 tháng trò chuyện.

Vì có thiện cảm từ trước nên khi thấy anh Hy ở bến xe, tim chị Ni loạn nhịp, yêu ngay lần gặp đầu. Một tháng sau, anh Hy bí mật tỏ tình khiến bạn gái vô cùng xúc động. Tốt nghiệp đại học, chị Ni về Vĩnh Long làm việc.

“Trong lần từ TPHCM về thăm người yêu, tôi bị mắc kẹt ở Vĩnh Long khi dịch Covid-19 bùng phát. Lúc đó, tôi quyết định nghỉ việc kế toán, về quê ở hẳn cùng bạn gái. Chúng tôi xác định chuyện lâu dài nên dọn về sống chung”, anh Hy kể.

Có được tình yêu ngọt ngào, anh Hy càng nhận ra mọi chuyện đến với mình một cách kỳ diệu, đúng với ý nghĩa của cái tên Hy Ẻo.

Trước ngày anh Hy về ra mắt, chị Ni phải giới thiệu, cắt nghĩa với cha mẹ về cái tên đặc biệt của bạn trai. Nhờ vậy, cha mẹ chị bớt bỡ ngỡ và không thắc mắc tên thật hay đùa.

Tháng 5/2023, anh Hy và chị Ni tổ chức lễ cưới. Lúc tiến hành nghi thức của hôn lễ, MC buổi lễ có phần ngập ngừng, sợ đọc sai tên chú rể. Khách mời nghe giới thiệu tên Đường Hy Ẻo cũng ngạc nhiên không kém.

Trong lễ cưới, anh Hy vừa mang tâm trạng hồi hộp của chú rể, vừa lo lắng mọi người thắc mắc tên của mình.

Sau ngày cưới, vợ chồng anh Hy rất hòa hợp và nhiều tiếng cười.

Hai người vui mừng, chuẩn bị đón con đầu lòng

Những ngày qua, vợ chồng anh Hy đang háo hức chờ đón con đầu lòng. Mỗi ngày, anh đều vào bếp nấu món ngon cho vợ bầu thưởng thức.

Cuộc sống trôi qua càng yên ả, nhẹ nhàng, anh Hy càng biết ơn cái tên đặc biệt do cha mẹ và ông chú đặt cho.

Ảnh: Nhân vật cung cấp