Tờ HK01 đưa tin nữ diễn viên 56 tuổi Châu Hải My bị loại khỏi chương trình Lễ hội âm nhạc khu Dawan 2023 vì thái độ hống hách, coi thường nhân viên nhà đài.

Cụ thể, Châu Hải My được mời tham gia lễ hội này vào tháng trước. Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi diễn tập, nữ diễn viên đã chửi mắng và lớn tiếng xúc phạm một nhân viên ở gần đó vì trót đánh thức cô dậy. Những người có mặt ở hiện trường cho biết Châu Hải My vô cùng tức giận và có dấu hiệu không kiểm soát được cảm xúc khiến ai cũng sợ hãi.

Châu Hải My bị đuổi khỏi chương trình vì thái độ khinh thường người khác.

Trước đó, Châu Hải My cũng khiến đạo diễn chương trình bức xúc vì đến muộn hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng không đưa ra lý do chính đáng hay xin lỗi. Chính vì những hành động coi thường người khác, ban tổ chức quyết định loại Châu Hải My ra khỏi chương trình và xóa hình ảnh của cô trên tấm áp phích.

Mặc dù sau đó người đại diện của Châu Hải My lên tiếng xin lỗi và mong muốn được tham gia chương trình nhưng ban tổ chức đã thẳng thừng từ chối. Sự việc này khiến nhiều khán giả tỏ ra thất vọng với cách hành xử của Châu Hải My.

Châu Hải My từng được xem là tường thành nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ và được nhiều người yêu mến. Cô từng tạo nên cơn sốt khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 19 tuổi dù không được giải.

Nhan sắc thời đỉnh cao của Châu Hải My.

Sau đó, Châu Hải My dấn thân vào sự nghiệp diễn viên và đầu quân cho TVB. Tên tuổi của cô được biết đến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Dương Gia Tướng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 1994, Đại náo Quảng Xương Long… Với nhiều vai diễn ấn tượng, Châu Hải My còn được ví là “ma nữ đẹp nhất màn ảnh xứ Trung”.

Châu Hải My tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng.

Những năm 2000, Châu Hải My tiếp tục giữ được độ hot của mình sau khi tham gia các bộ phim Anh hùng xạ điêu, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương… Tuy nhiên, sau Hương mật tựa khói sương, Châu Hải My quyết định hạn chế đóng phim vì muốn tận hưởng cuộc sống. Cô tiết lộ phải “bán mạng” khi quay phim, thậm chí còn tự mình đóng cảnh nhảy lầu.

Châu Hải My trong phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ.

Ở thời điểm hiện tại, Châu Hải My sống cuộc sống chưa chồng con nhưng vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Sau nhiều năm trong nghề cùng tài kinh doanh, Châu Hải My hiện sở hữu khối tài sản ước tính lên đến 70 triệu USD (khoảng hơn 1.700 tỷ đồng).

Bộ phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ có sự tham gia của Châu Hải My:

Hà Vy