Thông tin từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, khoảng 9h13 ngày 5/6, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại chung cư mini có địa chỉ nêu trên.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm và Trung tâm 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát xác định, chung cư mini có quy mô 9 tầng, 1 tum với diện tích 364m2. Trong đó, tầng 1 là nơi để xe và 2 căn hộ; từ tầng 2 đến 9 có 56 căn hộ; tầng tum thông thoáng.

Khu vực xảy ra cháy tại chung cư mini. Ảnh: CACC

Theo lực lượng chức năng, nơi xuất phát cháy ở ban công căn hộ 906 trên tầng 9 của tòa nhà. Thời điểm xảy ra sự việc, chủ nhà đi vắng, người dân đã phá cửa và dùng bình chữa cháy mini để dập tắt hỏa hoạn. Đồng thời, có 30 người trong chung cư đã thoát xuống tầng 1 an toàn.

Sau khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường không phải tổ chức chữa cháy, chỉ sử dụng thiết bị để thoát khói.

Cũng theo lực lượng chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người, một số vật dụng trong nhà như: máy giặt, chậu... bị hư hỏng.

Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.