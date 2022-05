‘Cháy hàng’ khi ra mắt 3 toà The Beverly Solari

Ngày 16 - 21/5, chuỗi 25 sự kiện mở bán 3 tòa BS7, BS11, BS12 thuộc phân khu The Oasis và The Tropical (dự án The Beverly Solari) đã khuấy động thị trường bất động sản TP.HCM với 4.500 căn đã được bán hết.

Tiếp tục xác lập kỷ lục bán hàng Ngay khi có thông tin về việc mở bán 3 toà “hoa hậu” BS7, BS11 và BS12 - được đánh giá là những “siêu phẩm” có số lượng giới hạn thuộc phân khu The Oasis và The Tropical, hàng ngàn khách hàng đã nhanh tay đăng ký tham dự. Theo nhiều người am hiểu thị trường, đây là điều dễ hiểu vì căn hộ dự án The Beverly Solari (thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức) được đánh giá là sản phẩm “phải có” vì chất lượng cao và số lượng không nhiều. Chính trong đợt mở bán đầu tiên của dự án này cách đây vài tuần, 4.500 căn đã được bán hết chỉ trong 4 ngày - thiết lập nên kỷ lục mới cho thị trường bất động sản phía nam. Với số lượt đăng ký đông đảo, 68 đại lý phân phối chiến lược của Vinhomes phải tổ chức thành 25 sự kiện mở bán BS7, BS11 và BS12 tại TP.HCM để đáp ứng nhu cầu rất lớn của người mua nhà. Ghi nhận tại nhiều điểm trong những ngày diễn ra sự kiện mở bán, các khán phòng đều được lấp đầy, không khí diễn ra rất sôi động. Một số đại lý thậm chí mất chưa tới nửa giờ đã bán hết hàng. Sức nóng của sự kiện ra mắt 3 tòa The Beverly Solari tại khách sạn Vinpearl Landmark 81 Ông Nguyễn Ngọc Mạnh - đại diện một đại lý bán hàng chia sẻ, đợt này giỏ hàng phần lớn là các căn ở vị trí đẹp, có tầm view xuất sắc nhưng số lượng có hạn khiến nhiều khách hàng sốt sắng. Khách hàng chờ đợi để có cơ hội bốc thăm sở hữu căn hộ ưng ý nhất Thêm vào đó, đặt trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, các nhà đầu tư đều mong muốn tranh thủ mua sản phẩm tốt trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới. Đặc biệt, những “giá trị vàng” vượt trội của cả 3 toà BS7, BS11, BS12 - “hoa hậu” của phân khu The Tropica và The Oasis - đã khiến khách hàng không ngần ngại “xuống tiền” ngay khi có cơ hội sở hữu. Sức hấp dẫn của 3 toà “hoa hậu” Trước hết, vị trí chính là lợi thế độc nhất vô nhị của cả 3 toà BS7, BS11 và BS12. Sớm đăng ký thành công quyền mua căn hộ tại tầng 15 toà BS7, ông Lý Huỳnh (Quận 7) cho rằng, ông mua ngay vì từ căn hộ có thể đi ngay tới Đại lộ mua sắm Rodeo trước mặt, băng qua đường 1-2 phút là tới Quảng trường Golden Eagle - trung tâm cũng là biểu tượng của cả dự án The Beverly Solari. “Đồng thời, tôi có thể nhìn thấy hồ nước trung tâm Golden Eagle, chuỗi cảnh quan đặc sắc như vườn cọ, đồi Beverly, điểm ngắm cảnh trên đồi, điểm phun nước nghệ thuật, thác nước tầng…ngay tại phòng ngủ và ban công nhà mình” - ông Lý Huỳnh cho biết. Tầm view đắt giá từ phòng ngủ căn hộ tòa BS7 Nhiều nhà đầu tư cũng đánh giá, BS7 mang đến sự hoàn hảo, khẳng định chất sống tiện nghi, đẳng cấp nghỉ dưỡng “Luxury sky-living” với tầm view thoáng đãng, không bị che chắn và hưởng trọn không khí mát mẻ từ sông Đồng Nai. Vị trí kề cận trạm xe buýt điện VinBus và hệ thống trường học cũng mang tới cho cư dân BS7 cuộc sống thuận tiện, thảnh thơi, trọn vẹn. Trong khi đó, toà BS11 sở hữu đặc quyền là toà căn hộ gần sát sông Đồng Nai và trường học, đường dạo Hoa Giấy và kênh đào Thousand Flowers ngay sát cạnh, cho tầm view panorama hiếm có. Tầm nhìn rộng mở và tràn ngập màu xanh cây cỏ không chỉ khẳng định giá trị riêng mà còn là khởi đầu cho cuộc sống thượng lưu, riêng tư, khác biệt. Toà BS12 cũng không hề kém cạnh khi nằm gần kề Đại lộ mua sắm Rodeo, đối diện trạm xe buýt điện Vinbus đưa cư dân di chuyển khắp nơi thuận lợi. BS12 cũng hưởng trọn chất Mỹ trên tầng không nhờ view Quảng trường Golden Eagle, khoảng xanh mãn nhãn từ trường học trước mắt. Với 3 toà căn hộ được ví như “hoa hậu”, màn ra mắt của The Tropical và The Oasis, dự án The Beverly Solari được dự đoán sẽ thiết lập nên những kỷ lục bán hàng mới cho thị trường trong năm nay. Hiện nay, khách hàng mua căn hộ The Beverly Solari được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn, cụ thể: Hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ lên tới 28 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng; Hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ lên tới 33 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng; Nhận voucher VinFast tới 200 triệu đồng và gói smarthome tiêu chuẩn. Thế Định