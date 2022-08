Cháy kho gỗ ở Hà Nội, cả xưởng 600m2 đổ sập

Khoảng 15h ngày 22/8, đám cháy bất ngờ bùng phát tại kho xưởng của Công ty TNHH thương mại Anh Phong Pháp, thuê mặt bằng tại Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC miền Bắc, địa chỉ tại ngõ 145, đường Đình Xuyên (Gia Lâm, Hà Nội).

Do bên trong khu vực kho xưởng chưa nhiều chất dễ cháy gồm gỗ, ni lông nên ngọn lửa lan nhanh, tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét từ đám cháy (Ảnh: Trịnh Bảo)

Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của Công an huyện Gia Lâm, Công an quận Long Biên và Đội Chữa cháy& CNCH khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, các lực lượng được huy động đã triển khai các mũi ngăn cháy lan và dập tắt cháy, đồng thời phải dùng 2 máy xúc để mở đường cho xe chữa cháy phun nước vào mái tôn sập đổ.

Sau 1 tiếng chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt

Khu vực kho xưởng bị sập đổ hoàn toàn (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến 16h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Được biết khu vực xảy cháy có diện tích khoảng 600m2, đây là cơ sở hoạt động sản xuất gỗ ép, xốp.

Trước đó, Công an huyện Gia Lâm đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo các cấp đề xuất UBND TP Hà Nội ra quyết định xử phạt Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC miền Bắc 90 triệu đồng với hành vi đưa công trình vào hoạt động khi chưa có Giấy chứng nhận thẩm duyệt hoặc văn bản về thẩm duyệt.

Nhiều hạng mục nhà kho, nhà xưởng 24 thuộc công ty này đã bị Công an huyện Gia Lâm ban hành các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thương vong về người, còn thiệt hại về tài sản đang được Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.