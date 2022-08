Hơn 2.900 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy đã đưa vào hoạt động

UBND TP Hà Nội vừa có báo sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị của Thành ủy về việc nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Theo báo cáo, từ năm 2018-2021, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 1.333 vụ cháy, trong đó có 19 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng. Các vụ cháy trên địa bàn Hà Nội làm 38 người chết, 82 người bị thương, thiệt hại khoảng 272 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy được TP Hà Nội liệt kê là do sự cố hệ thống thiết bị điện có 696 vụ; sơ xuất khi sử dụng nguồn lửa có 92 vụ; do sự cố máy móc có 21 vụ. Ngoài ra, còn có 38 vụ cháy do thắp hương, đốt vàng mã, rò khí gas, hàn cắt kim loại…

TP Hà Nội đánh giá, tình hình cháy nổ trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp. (Ảnh: Nhị Tiến)

UBND TP Hà Nội đánh giá, tình hình cháy nổ trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp tại các khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh. Các vụ cháy này có quy mô không lớn, gây thiệt hại không nhiều về tài sản nhưng thiệt hại nghiêm trọng về người.

Tính đến tháng 6/2022, trên địa bàn TP còn 130.000 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó có 8.546 cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ. UBND các quận, huyện đã chủ động nắm tình hình các cơ sở này để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị của TP đã kiểm tra 19.000 cơ sở, ra quyết định xử phạt 930 cơ sở, với số tiền 8,6 tỷ đồng.

Qua rà soát, TP cũng ghi nhận 2.921 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đưa vào hoạt động với tổng số 9.466 lỗi. Các đơn vị chức năng của TP đã xử phạt 399 có sở vi phạm, với số tiền 1,2 tỷ đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 541 cơ sở. TP Hà Nội giao các quận, huyện yêu cầu tất cả các chủ đầu tư cam kết khắc phục vi phạm.

TP hiện quản lý 3.482 trụ nước chữa cháy, tập trung chủ yếu ở các quận nội thành. Ngoài ra còn có 722 trụ nước chữa cháy của các khu đô thị, khu công nghiệp. Qua điều tra cho thấy, trên địa bàn TP cần lắp đặt bổ sung 6.882 trụ nước chữa cháy, 343 bể nước.