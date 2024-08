Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 27/8, người dân phát hiện khói, lửa bốc ra từ kho hàng có tại địa chỉ số 137-139 Nguyễn Văn Viên (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, kho hàng xảy ra cháy của một công ty chuyển phát nhanh, do bên trong chứa nhiều hàng hóa nên ngọn lửa bùng lên dữ dội.

"Vụ cháy tạo ra cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt", nhân chứng cho biết thêm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận, dập tắt đám cháy. Ảnh: Sơn Hà

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Công an phường Vĩnh Tuy cũng huy động cán bộ, chiến sĩ tới hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự.

Đến 22h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây chán lan. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng kiểm tra.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.