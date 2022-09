Cháy lớn tại quán bar ở Bắc Ninh, 1 công an bị thương

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 8/9, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Kinh Bắc, Công TP Bắc Ninh, lực lượng dân quân tự vệ thực hiện công tác chữa cháy tại quán bar có tên Cool Lounge, số 74 đường Hồ Ngọc Lân, TP Bắc Ninh. Quán bar này có 1 tầng nằm trên 2 mặt tiền.

Khói bốc lên cao tại khu vực xảy ra cháy. Ảnh: Đại Nguyễn

Thời điểm này, TP Bắc Ninh đang có mưa, tuy vậy việc dập lửa hết sức khó khăn, có lúc tưởng đã dập tắt được nhưng ngọn lửa lại bùng lên.

Lực lượng công an phá kính để cho nước tiếp cận vào bên trong quán bar. Một công an bị thương do miếng kính vỡ rơi trúng và được lực lượng y bác sĩ chăm sóc ngay tại khu vực gần hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Bảo Thành

Đến 15h15, nhiều xe chữa cháy tiếp tục được điều tới hiện trường dập lửa. Người dân hiếu kỳ tập trung gần khu vực đám cháy livestream lên mạng xã hội, gây cản trở lực lượng chữa cháy.

Được biết, quán bar này dừng hoạt động đã lâu.