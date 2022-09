32 người chết cháy ở karaoke An Phú, xem xét khởi tố vụ án vi phạm về PCCC

Thông tin tại buổi họp báo về vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (thuộc phường An Phú, TP Thuân An, tỉnh Bình Dương) làm 32 người thiệt mạng, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương xác minh, thu thập hồ sơ để khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy”, theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết, Cơ quan CSĐT sẽ sớm khởi tố vụ án tại vụ cháy quán karaoke An Phú - Ảnh: C. Hùng

Theo Đại tá Quyên, đây là vụ việc đáng tiếc xảy ra trên địa bàn, để hậu quả nghiêm trọng với số nạn nhân tử vong lên đến 32 người.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác dập lửa, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để làm nhiệm vụ.

Về nguyên nhân vụ cháy, đại tá Quyên cho hay, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện, tuy nhiên cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Cũng theo Giám đốc Công an Bình Dương, thời điểm mới xảy ra cháy, nhân viên của quán karaoke An Phú đã chạy đến các phòng hát để báo cháy cho khách thoát nạn, tuy vậy, nhiều khách vẫn chủ quan, tiếp tục đóng phòng lại hát, thậm chí nhiều khách còn kéo tay nhân viên vào phòng hát rồi đóng cửa lại.

Sau khi xảy ra vụ cháy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khẩn trương xác minh, thu thập hồ sơ để sớm khởi tố vụ án hình sự về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở và những người liên quan, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ khởi tố bị can.

Vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) vào tối 6/9, làm 32 người tử vong, nhiều trường hợp khác bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn. Đây là vụ cháy karaoke gây thiệt hại về người lớn nhất từ trước tới nay.