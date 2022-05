Cháy, nổ ở công ty gas xử lý thế nào?

Tình huống giả định được đặt ra khi cháy tại khu vực sàn sang chiết nạp gas của một công ty trong Cụm công nghiệp Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Tại thời điểm xảy ra cháy có 9 công nhân đang làm việc tại khu vực sàn sang chiết nạp gas. Trong đó, có 4 công nhân bị mắc kẹt do sự cố, 4 công nhân do quá hoảng loạn, bỏ chạy nên bị thương và 1 công nhân bị các thiết bị đổ đè lên người.

Sàn sang chiết gas xảy ra sự cố

Công nhân hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường

Lực lượng PCCC cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Khi xảy ra sự cố, lực lượng PCCC cơ sở đã triển khai các hoạt động cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn và đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức chữa cháy ban đầu.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội điều động lực lượng, phương tiện của Công an huyện Gia Lâm đến đám cháy. Nhận định đám cháy xảy ra tại địa bàn trọng điểm, nguy hiểm về cháy, nổ, Công an thành phố đã điều động thêm lực lượng của Công an quận Long Biên, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đến hiện trường.

Nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động đến hiện trường vụ cháy

Lực lượng PCCC cứu người mắc kẹt

Tình huống diễn tập được sự phối hợp của 20 cơ quan, đơn vị trong huyện Gia Lâm và Công an thành phố Hà Nội, với gần 300 người tham gia. Trong đó, huy động nhiều phương tiện đặc chủng như xe thang, xe cứu nạn cứu hộ, xe xi- tec…

Tình huống diễn tập được sự phối hợp của 20 cơ quan, đơn vị trong huyện Gia Lâm và Công an thành phố Hà Nội

Trung tá Đinh Thanh Hà, Đội trưởng Đội PCCC&CNCH (Công an huyện Gia Lâm) cho biết, qua buổi diễn tập đã nâng cao ý thức về công tác PCCC và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các tình huống cháy, nổ tại khu vực làng nghề, khu dân cư nguy cơ cháy nổ cao.

Đình Hiếu