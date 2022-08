Cháy quán tạp hóa cạnh Bệnh viện Nhi Trung ương, người dân hoảng hốt bỏ chạy

Khoảng 14h18 ngày 8/8, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo nhà dân số 59 ngõ 879 Đê La Thành (Ngọc Khánh, Ba Đình) xảy ra hoả hoạn.

Ngay khi nhận được tin, Trung tâm Chỉ huy Công an TP đã điều động 3 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa và Đội Chữa cháy& CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến triển khai chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Theo người dân chứng kiến sự việc, ngọn lửa xuất phát từ tầng 2, nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan xuống tầng 1 của căn nhà. Người sống trong căn nhà vội vã bỏ chạy.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chữa cháy tại tầng 2 căn nhà

Được biết ngôi nhà bị cháy có kết cấu 3 tầng, tầng 1 bán hàng tạp hóa với nhiều vật dụng dễ cháy, tầng 2 và 3 cho thuê trọ, diện tích mặt bằng mỗi tầng khoảng 20m2.

Đến gần 15h, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cơ bản dập tắt được đám cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.