“Cháy tài khoản” vì đầu tư chứng khoán quốc tế

Càng chơi càng lỗ

Chị Đoàn Thị Phương O. ngụ ở Tây Ninh cho biết, chị liên tục được các nhân viên của sàn đầu tư chứng khoán quốc tế có tên GICC FX chào mời đầu tư chứng khoán quốc tế từ đầu tháng 3.2022. Bị thuyết phục bởi những lời tư vấn, chị đã trực tiếp tham gia đầu tư thông qua một nhân viên của sàn này có tên là Thu với cam kết sẽ tư vấn các cổ phiếu và lợi nhuận cổ tức, đồng thời sẽ hỗ trợ và chịu trách nhiệm khi tài khoản gặp vấn đề.

Chị O. cho biết đầu tiên, chị nạp vào tài khoản của công ty này là 200USD vào ngày 17.3.2022, đây là mức vốn thấp nhất mà nhân viên tư vấn đưa ra. Sau đó, chị được những người kỹ thuật viên của công ty này tư vấn mua mã cổ phiếu TotalEnergies SE để nhận cổ tức ngày 22.3.2022.

“Tài khoản của tôi sau khi đánh 2 lệnh Nasusd và cộng 500USD cổ tức lên đến 4.500 USD. Sau đó nhân viên kỹ thuật của sàn đã gợi ý mã Ethusd đặt lệnh buy 0,5 thì bị cháy tài khoản. Nhân viên này xin lỗi và lấy lý do do thị trường biến động mạnh chưa cập nhật nên đặt lệnh sai. Sau đó thuyết phục tôi nạp thêm 2.000USD (ngày nạp 24.3.2022) và nhân viên kỹ thuật này cũng cho biết sẽ cùng đầu tư với tôi 1.000USD để tôi yên tâm và kỳ vọng lấy lại số tiền bị mất. Sau một ngày nạp tài khoản, ngày 25.3.2022, tài khoản tôi lại âm, nhân viên kỹ thuật tư vấn nạp thêm 2.000USD để gia tăng vốn khi thị trường biến động”- chị O. cho biết.

Nhiều người mất sạch tiền vì tin theo lời "đường mật" đầu tư chứng khoán quốc tế. Ảnh: A. Q

Vì đang sợ lại mất tiền nên chị đã phải gia tăng thêm vốn, sau 2 tiếng nạp vào thì tài khoản của chị đã bị “cháy”. Sau đó, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật vẫn nhắn tin an ủi và cam kết sau một tuần sẽ gỡ lại được. Nhân viên Thu cũng tư vấn tạo tài khoản mới cho chị O. lấy lý do tài khoản cũ không được may mắn. Lời tư vấn được đưa ra lúc này là mua vào cổ phiếu JPMorgan chia cổ tức 1:1 chị sẽ lấy lại số vốn chị đã mất. Với tâm lý đang mất tiền và muốn lấy lại tiền, một lần nữa chị O chạy theo lời ngon ngọt của Thu.

Ngày 1.4.2022, chị O. nạp 4.000USD với lời giới thiệu của Thu chuyển qua một nhân viên tư vấn kỹ thuật mới. Và theo lời nhân viên này vào các ngày 3.4, chị đặt lệnh mua cổ phiếu JPMorgan và vào ngày 4.4 được chia cổ tức JPMorgan 5.000USD, thế nhưng giá cổ phiếu JPMorgan lại đi xuống và chị cũng không bán cổ phiếu ra được.

Liên tục những ngày sau đó, tài khoản của chị đều trong tình trạng âm. Nhân viên kỹ thuật liên tục tư vấn chị nạp thêm tiền để cứu tài khoản, anh này còn hứa sẽ nạp vào tài khoản của chị O. một số tiền để hỗ trợ và cam kết sẽ lấy lại số tiền. Chị O. thậm chí phải vay mượn để nạp tiền vào tài khoản, tuy nhiên tất cả đều như muối bỏ bể và tài khoản vẫn bị âm liên tục.

Chỉ người chơi chịu thiệt hại

Cũng rơi vào trường hợp tương tự là anh T. (ngụ ở quận 1 TPHCM) như ngồi trên lửa vì biết bị lừa mất gần 400 triệu đồng khi tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Theo như lời kể của anh T., vào tháng 2.2022, có một người điện thoại giới thiệu là nhân viên sàn giao dịch ngoại hối Bostonmex mời anh tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế. Theo dõi một thời gian, anh quyết định mở tài khoản giao dịch và chuyển số tiền 46 triệu đồng vào tài khoản của một Công ty có tên CT TNHH Juz Sales (có địa chỉ đăng ký kinh doanh ở Q.1, TPHCM) để trải nghiệm. Số tiền này được quy đổi ra thành 2.000 USD trên tài khoản giao dịch của anh.

Như lời hứa của sàn, mỗi lần anh đặt lệnh mua vàng, dầu, chứng khoán, tiền ảo… đều có chuyên gia hỗ trợ và đặt lệnh. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tài khoản anh bị lỗ nặng số tiền trên.

“Càng vô tiền bao nhiêu thì tài khoản càng âm bấy nhiêu. Mỗi khi tài khoản dương (tức lời) có thể rút thì các chuyên gia lại kêu đặt lệnh thêm để cân bằng vốn mới rút ra được. Thực tế là sau khi đặt lệnh là không còn tiền để rút”, anh T. cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - luật sư Công ty luật DBS cho biết bên cạnh rủi ro pháp lý, kênh đầu tư này chứa nhiều yếu tố có thể khiến nhà đầu tư mất tiền khi tham gia vào. Giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do công ty trung gian cung cấp. Do đó, người đầu tư không kiểm soát được phía quản trị, quản lý các phần mềm trên, phát sinh rủi ro bên quản trị có thể can thiệp vào lệnh mua, bán gây bất lợi. Thực tế, không ít người than phiền rất khó để mua khi giá thấp và bán khi giá cao.

Theo cảnh báo từ Bộ Công an, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn. Chẳng hạn tạo lập các website, sàn giao dịch, ứng dụng kiếm tiền, sử dụng “mồi nhử” là các khoản lợi nhuận cao để kêu gọi, lôi kéo đầu tư kinh doanh tiền ảo, ngoại hối (forex), sàn giao dịch quyền chọn nhị phân... theo mô hình đa cấp, sau đó can thiệp vào hệ thống kỹ thuật, làm cho nhà đầu tư thua lỗ hoặc đánh sập để chiếm đoạt tài sản.

(Theo Lao Động)