Chém người ngã xuống ao tử vong, trốn một mạch hơn 30 năm

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, vào hồi 1h45 ngày 24-11-2022, tổ công tác của Phòng CSHS CATP Hải Phòng đã bắt giữ thành công Phạm Văn Tuyến (SN 1966, quê quán: thôn Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão, Hải Phòng), đối tượng bị Cơ quan CSĐT-CATP Hải Phòng truy nã về tội Giết người, khi đang lẩn trốn tại phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Dẫn giải các đối tượng xuống sân bay Cát Bi, Hải Phòng

Theo hồ sơ, ngày 21-3-1990, Tuyến đã dùng hung khí chém vào mặt anh Đỗ (ở thôn Sái Nghi, xã Mỹ Đức, cùng huyện An Lão) làm anh này bị thương, ngã xuống ao chết. Sau khi gây án, Tuyến bỏ trốn một mạch từ đó đến nay.

Tiếp đó, vào hồi 22h cùng ngày, tại khu chung cư Thủy Lợi 4, phường 26, quận Bình Thạnh, tổ công tác Phòng CSHS CATP Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hồ Chí Minh bắt giữ Vũ Quốc Tuấn (SN 2004, HKTT thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng). Đây là đối tượng có hành vi tụ tập đồng bọn đi xe máy có tốc độ cao trên đường, khi xảy ra va chạm đã cùng đồng bọn dùng hung khí đánh nhau.

Quốc Tuấn sau khi gây án đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT-CATP, Công an quận Kiến An, Công an quận Hồng Bàng ra Quyết định truy nã về các tội Cố ý gây thương tích, Gây rối TTCC.

Cũng trong ngày 24-11, lực lượng CSHS CATP Hải Phòng đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Vương (SN 1992, ĐKNKTT thôn Hậu Đông, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) đang bỏ trốn vào làm công nhân ở phường Trảng Bom, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra đầu thú.

Trước đó, vào tháng 4-2022, do túng tiền tiêu, Vương đã mượn xe máy của bạn đem cắm lấy 20 triệu đồng rồi biệt tích khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Vương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25-11-2022, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã dẫn giải an toàn 3 đối tượng Vũ Quốc Tuấn, Phạm Văn Tuyến và Nguyễn Văn Vương về Hải Phòng.

Theo An Ninh Thủ Đô