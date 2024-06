Bên cạnh ưu đãi từ Toyota, các đại lý Toyota ở Hà Nội và TP.HCM có thêm ưu đãi cho khách hàng: Tại khu vực Hà Nội, khách hàng mua Vios sẽ được tặng coupon dịch vụ trị giá 5 triệu đồng, 01 năm bảo hiểm vật chất xe và giảm giá tiền mặt. Khi mua Veloz Cross, Avanza Premio, đại lý sẽ dành tặng coupon dịch vụ trị giá 5 triệu đồng, bảo hiểm vật chất xe hoặc gói lãi suất 0% và giảm giá tiền mặt. Tổng giá trị ưu đãi tương đương lên tới 50% lệ phí trước bạ. Dành cho khách hàng khu vực TP.HCM, các đại lý đồng loạt triển khai chương trình "Bốc thăm may mắn" dành cho các khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán và đại lý xuất hóa đơn khi mua xe Yaris Cross, Veloz Cross, Avanza Premio từ ngày bắt đầu chương trình đến hết ngày 30/6/2024 và đăng ký xe tại TP.HCM. Mỗi đại lý sẽ tổ chức chương trình rút thăm để lựa chọn ra 3 khách hàng may mắn nhất trúng giải đặc biệt, mỗi giải đặc biệt là chiếc Iphone 15 128GB và 10 khách hàng may mắn trúng giải khuyến khích, mỗi giải khuyến khích là voucher dịch vụ trị giá 5 triệu đồng.