Chia sẻ của phụ huynh bị 'dán nhãn' chống đối loạn thu quỹ lớp

Hôm nay (7/10), ông Hồ Vũ Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết, lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân 1 trẻ mầm non tử vong tại Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa.