Tối nay (24/10), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với một người dân ở huyện Nghĩa Hưng.

Cụ thể, ông Trần Văn Huynh (SN 1973, trú xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng) bị xử phạt vì đã thực hiện hành vi vi phạm khi chiếm 21.444,6m2 đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý tại khu vực Cồn Xanh.

Ông Huynh bị xử phạt với 1 tình tiết tăng nặng do sau khi vi phạm đã trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính.

Hiện trạng khu vực Cồn Xanh.

Với vi phạm trên, ông Huynh bị áp dụng mức phạt tiền 175 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày. Mọi chi phí tổ chức thi hành khắc phục hậu quả do ông Huynh chi trả.

Trước đó, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ xã thuộc huyện Nghĩa Hưng do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai tại Cồn Xanh.