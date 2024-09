3 tháng triển khai và gần 1 triệu lượt tham gia cào mã

Trong 3 tháng (từ ngày 1/6/2024 - 30/8/2024), chương trình "Cào mã trúng vàng, hè sang da khỏe" nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mẹ bỉm sữa trên toàn quốc. Đâyđược xem như chương trình tri ân hoành tráng nhất của Kutieskin.

Bên dưới bài đăng về chương trình, Kutieskin nhận nhiều tương tác từ các phụ huynh. Nhiều những câu hỏi gọi về tổng đài, inbox qua fanpage Kutieskin, hay hàng loạt bài đăng trên TikTok, trong hội nhóm Facebook chia sẻ về cách thức tham gia và giải thưởng hấp dẫn của chương trình.

Ảnh: Kutieskin

Theo đó, người dùng chỉ cần cào mã trên mỗi hộp sản phẩm Kutieskin, sau đó nhắn tin theo hướng dẫn hoặc quét mã QR để truy cập vào đường link vòng quay may mắn. Khách hàng Kutieskin có cơ hội nhận hàng ngàn phần quà giá trị như: iPad Pro (1 giải Đặc Biệt), vàng miếng 999.9 (6 giải Nhất), máy lọc không khí (8 giải Nhì)... và nhiều giải thưởng khác.

Đại diện Kutieskin cho biết, có đến gần 1 triệu lượt tham gia trên hệ thống caomatrungvang.kutieskin.vn. Các giải thưởng đều lần lượt tìm ra chủ nhân may mắn của nó trên khắp tỉnh thành Bắc, Trung, Nam.

Tổng kết chiến dịch, 4.735 phần quà đã được trao tới tay khách hàng Kutieskin với tổng giá trị đến 400 triệu đồng. Với những người được xác nhận trúng thưởng nhưng chưa nhận được quà, Kutieskin đang chuẩn bị và sẽ trao giải đến tay chậm nhất trong ngày 30/09/2024.

“Tất cả đã chứng minh sức lan tỏa của chiến dịch và vô vàn sự yêu thương của ba mẹ dành cho các sản phẩm của Kutieskin”, đại diện Kutieskin nói.

Ảnh: Kutieskin

Chị Hồ Thị Ngọc Trang (Nghệ An) là 1 trong 6 người may mắn trúng giải Nhất (nửa chỉ vàng 999.9) bày tỏ: “Không nghĩ được mình lại thực sự trúng vàng, rất vui, rất bất ngờ. Mình qua shop mẹ bé mua nước tắm thảo dược Kutieskin cho con nên biết tới chương trình cào mã này của Kutieskin. Về nhà thử vận may, ai ngờ lúc quay xong mình nhìn giải thưởng còn đơ mất một lúc, chụp cả màn hình để bảo chồng luôn ấy. Cảm ơn Kutieskin vì đã tổ chức một chương trình hấp dẫn như vậy”.

Chị Hoàng Tuyết (TP.HCM) chia sẻ: “Mình dùng Kutieskin cho cả 2 bé, vì dùng rất hợp mà giá cả còn phải chăng nữa. Vừa rồi mua thêm sữa tắm mới biết có chương trình cào mã này, may mắn sao mà quay 1 mã mà mình đã trúng được thêm 1 chai dưỡng ẩm”.

Ảnh: Kutieskin

Tiếp tục sứ mệnh chăm sóc da bé yêu

Kutieskin là thương hiệu sản phẩm chăm sóc da bé với thành phần từ thảo dược thiên nhiên. Các sản phẩm được nghiên cứu chuyên biệt cho làn da trẻ em Việt Nam, chú trọng yếu tố hàng đầu về sự an toàn và giải quyết những vấn đề về da hay gặp phải.

Kutieskin là việc kết hợp các thành phần thảo dược thiên nhiên cùng công nghệ hiện đại như: Aminovector từ Pháp, Nano Ceramide từ Hàn Quốc, Nano Curcumin trong sản phẩm. Ngoài ra, hệ thống sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP - WHO, CGMP - ASEAN. Tất cả góp phần tạo nên tên tuổi của thương hiệu Kutieskin, giúp sản phẩm đến tay nhiều gia đình Việt.

Ảnh: Kutieskin

Kutieskin hướng tới việc chăm sóc toàn diện về da, tóc, vệ sinh cho bé khi ngày càng ra mắt nhiều sản phẩm mới. Tính tới nay, Kutieskin đang có các dòng sản phẩm như sau:

Kem dưỡng ẩm Kutieskin: Cấp ẩm nhanh, dưỡng ẩm sâu.

Kem mẩn ngứa - hăm Kutieskin: Làm mát và dịu da nhanh chóng, giảm sưng viêm, ngăn ngừa thâm sẹo.

Nước tắm gội thảo dược Kutieskin: Sản phẩm tắm gội lành tính, phù hợp làn da nhạy cảm của các em bé sơ sinh với nguồn nguyên liệu thiên nhiên, không chất tẩy rửa, chất tạo màu, không parabe.

Tinh dầu bạch đàn chanh: Với hoạt chất Citriodiol cao, mang khả năng chống muỗi vượt trội.

Các dòng sản phẩm mẹ bé khác như sữa tắm gội, kem chàm sữa, kem chống nắng, kem dưỡng môi... của Kutieskin cũng được nhiều người sử dụng.

Các sản phẩm đang được phân phối rộng rãi toàn quốc tại trên 10.000 nhà thuốc và cửa hàng mẹ và bé: nhà thuốc Long Châu, An Khang, Pharmacity; các shop mẹ bé như ConCung, Kidsplaza...

Tìm hiểu về sản phẩm cũng như chương trình ưu đãi của Kutieskin, truy cập website: https://kutieskin.vn hoặc liên hệ tổng đài miễn cước: 1800 8179.

(Nguồn: Kutieskin)