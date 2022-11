Chiến lược 6 trụ cột để Bình Dương vượt bẫy thu nhập trung bình

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, quy mô kinh tế của Bình Dương tính đến cuối năm 2021 đạt 408.861 tỷ đồng, gấp 104,3 lần so với năm 1997, đứng thứ 3 cả nước, sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, nông nghiệp tăng 14,2 lần, dịch vụ tăng 112,2 lần, công nghiệp tăng 140,6 lần.

Bình Dương đứng đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người, đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, sau TP Hồ Chí Minh, đứng thứ 3 về tổng thu nội địa và về tỷ lệ trích nộp vào ngân sách Trung ương (64%).

Tại Hội nghị Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới đây, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương sẽ phấn đấu thực hiện thật tốt những nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ.

Bình Dương sẽ tái cấu trúc mạng lưới công nghiệp nội tỉnh và xây dựng các mô hình công nghiệp mới, gắn với mạng lưới công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.

Là địa phương đầu tiên đạt mức thu nhập trung bình cao của cả nước đã đặt Bình Dương đứng trước thách thức phải sớm đương đầu và vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Do đó, Bình Dương đã xây dựng chiến lược 6 trụ cột để vượt qua bẫy thu nhập trung bình thông qua việc vượt qua 6 bẫy thành phần, gồm: Vượt bẫy phát triển gián đoạn thông qua phát triển kế thừa; vượt bẫy năng suất lao động tổng hợp thông qua phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo; vượt bẫy đô thị hóa thông qua phát triển tích hợp; vượt bẫy môi trường sinh thái thông qua phát triển bền vững; vượt bẫy phụ thuộc thông qua phát triển đa phương; vượt bẫy bất bình đẳng thông qua phát triển bao trùm, đồng đều.

Thời gian tới, Bình Dương sẽ tái cấu trúc mạng lưới công nghiệp nội tỉnh và xây dựng các mô hình công nghiệp mới, gắn liền với mạng lưới công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.

Bình Dương xác định cần tiếp tục nâng cấp mô hình phát triển công nghiệp của tỉnh nhằm từng bước rời xa thâm dụng lao động và thâm dụng đất đai thông qua việc chuyển đổi mô hình phát triển từ công nghiệp - đô thị - dịch vụ sang các mô hình phát triển mới, gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn I, phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ - thông minh - bền vững, xây dựng và nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu trở thành các khu công nghiệp thông minh, với khả năng cung cấp nền tảng công nghệ 4.0 như IoT, BigData...

Giai đoạn II là phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ quốc tế - đổi mới sáng tạo - khoa học công nghệ, xây dựng các khu công nghiệp gắn liền với khoa học và công nghệ thu hút các viện, trường, các hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, các ngành dịch vụ, dịch vụ số nhằm thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Bình Dương đã kiến nghị sớm hoàn thành quy hoạch vùng làm cơ sở triển khai đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối. Có các chính sách để các địa phương phối hợp trong công tác đào tạo, thu hút và cung ứng lao động. Xem xét cơ chế thúc đẩy, phân bổ nguồn lực đầu tư phù hợp với điều kiện từng địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm.

Nhằm hình thành trục giao thông Đông Tây kết nối vùng từ cửa khẩu Hoa Lư đến các khu công nghiệp của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và huyện Bàu Bàng, đến cảng thủy nội địa An Tây, Bình Dương kiến nghị bổ sung tuyến đường phía Tây Quốc lộ 13 - Khu công nghiệp Bàu Bàng đến đường ĐT749A - Khu công nghiệp Rạch Bắp dài khoảng 22,6km, với quy mô đầu tư mặt cắt ngang 48m, 8 làn xe. Ước tổng mức đầu tư giai đoạn hoàn thiện công trình này khoảng 4.965 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh kiến nghị cần có cơ chế đặc thù cho vùng Đông Nam Bộ trong điều tiết ngân sách cũng như quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho các tỉnh trong vùng nói chung và Bình Dương nói riêng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực...

Trong đó, để tăng hiệu quả kinh tế và tính liên kết của các địa phương trong vùng, tỉnh Bình Dương kiến nghị bổ sung phạm vi nghiên cứu tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối đến ga An Bình được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bổ sung định hướng quy hoạch khu vực ga An Bình (TP Dĩ An) trở thành ga trung tâm mang tính lưỡng dụng của cả khu vực phía Nam dựa trên cơ sở nghiên cứu quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành tuyến ga, quy hoạch đường sắt khu vực đầu mối TP Hồ Chí Minh.

Đại Dương