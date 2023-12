{"article":{"id":"2221666","title":"Chiến lược đầu tư an toàn thông tin hiệu quả cho doanh nghiệp","description":"Các cuộc tấn công mạng thời gian qua cho thấy việc đầu tư về an toàn thông tin của các doanh nghiệp Việt còn chưa thực sự hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng sang tìm đối tác đồng hành về an toàn thông tin thay vì mua các công cụ riêng lẻ.","contentObject":"<p>Tại Hội thảo Công nghệ thông tin và <a href=\"https://vietnamnet.vn/an-toan-thong-tin-mang-tag6322262373612984963.html\" target=\"_blank\">An toàn thông tin</a> 2023 (CIO CSO Summit) mới đây, ông Trần Minh Quảng - Giám đốc Trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng<br>Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) đánh giá môi trường Internet Việt Nam đang ngày càng trở thành mục tiêu mà các nhóm tội phạm mạng nhắm tới, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Điều này đặt các doanh nghiệp vào thế phải đối phó với các mối đe dọa lớn từ các nhóm <a href=\"https://vietnamnet.vn/tan-cong-mang-tag7874023657097365778.html\" target=\"_blank\">tấn công</a> trên khắp thế giới.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-857.jpg?width=768&s=y6YvcXe58bTfO2CnIr1FPQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-857.jpg?width=1024&s=RzlxyIPPXs6qKq2Bmn6U6w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-857.jpg?width=0&s=qjICD_2y1hZXx3pH46jE7A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-857.jpg?width=768&s=y6YvcXe58bTfO2CnIr1FPQ\" alt=\"image001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-857.jpg?width=260&s=XC71L6zfXnmZ69fGY6REQA\"></picture>

<figcaption> Ông Trần Minh Quảng chia sẻ về tình hình nguy cơ mất ATTT tại Việt Nam tại Hội thảo Công nghệ thông tin và An toàn thông tin 2023</figcaption>

</figure>

<p>Thực tế, nhiều mối nguy đã trở thành sự thực. Theo báo cáo an toàn thông tin (ATTT) của hệ thống Viettel Threat Intelligence, từ đầu năm 2023 đến nay, 126 chiến dịch tấn công có chủ đích nhắm các doanh nghiệp Việt được ghi nhận, tăng gần 60% so với 2022. 24 vụ lộ lọt dữ liệu với thông tin được rao bán công khai. Ở hình thức DDoS, hơn 111 nghìn các cuộc tấn công được ghi nhận với dung lượng trên 1Gbps, tức lớn hơn đường truyền Internet mà các doanh nghiệp đang sử dụng, gây tê liệt cho các hệ thống này trong hàng triệu phút. </p>

<p>Dù đánh giá các doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm hơn đến ATTT, nhưng với những số liệu trên, ông Quảng cho rằng “có những thách thức khiến việc đầu tư ATTT chưa thực sự phát huy hiệu quả tối đa”. </p>

<p><strong>Nhận diện thách thức khi triển khai hệ thống ATTT </strong></p>

<p>Theo chuyên gia VCS, có 3 thách thức chính ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư về ATTT, đó là: con người, quy trình và công nghệ. </p>

<p>Việt Nam đang trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự ATTT, trong khi đó, nhận thức ATTT với người dùng cuối còn chưa tương xứng với sự phát triển của thế giới mạng. Về công nghệ, doanh nghiệp dù đầu tư nhiều, nhưng vẫn thiếu giải pháp phòng chống lại các kỹ thuật tấn công tiên tiến, cũng như thiếu khả năng phòng chống tấn công DDoS băng thông lớn. </p>

<p>Một thực trạng khác cũng được chỉ ra là quy trình ATTT của các đơn vị còn nhiều bất cập, khi thiếu biện pháp giám sát liên tục, chậm cập nhật với các nguy cơ ATTT toàn cầu và phản ứng không kịp thời trước tấn công mạng. “Sau khi một lỗ hổng được công bố, hacker chỉ cần từ 24-48 tiếng khai thác chúng, thế nhưng doanh nghiệp đôi khi mất nhiều tuần, nhiều tháng mới hoàn thành việc khắc phục xong một nguy cơ”, ông Quảng nói. </p>

<p>Để giải quyết phần nào các thách thức, chuyên gia VCS khuyến nghị doanh nghiệp cần xây dựng được kiến trúc ATTT, đồng thời có phương án phòng thủ nhiều lớp để nâng cao năng lực ATTT theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, họ có thể áp dụng kiến trúc NIST Cybersecurity Framework cùng phòng thủ chiều sâu (Defense in Depth). Cách làm này giúp giảm xác suất của việc bị tấn công vào hệ thống xuống mức tối thiểu. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-858.jpg?width=768&s=Xt-JhTgZDU3VP-FUAMV8iw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-858.jpg?width=1024&s=h5BhSO7Kh8faiOfTdh4Hlg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-858.jpg?width=0&s=wMKuSfyWXtFbJI5FaCri5w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-858.jpg?width=768&s=Xt-JhTgZDU3VP-FUAMV8iw\" alt=\"image002.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-858.jpg?width=260&s=nWRSLXnPv12cYO7x5zcI3Q\"></picture>

<figcaption> Doanh nghiệp cần phòng thủ nhiều lớp theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu</figcaption>

</figure>

<p>Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc VCS, các doanh nghiệp Việt hiện nay vẫn chưa thực sự đầu tư một cách bài bản. Vì vậy cả khi đã có các tư vấn cụ thể về hướng đi, việc triển khai như thế nào cũng là vấn đề lớn. “Họ vẫn tập trung nhiều vào câu chuyện mua sắm mà không đầu tư nhiều vào con người và quá trình vận hành các giải pháp”, ông nói. Thực tế, tình trạng mất an toàn vẫn xảy ra ngay cả ở những doanh nghiệp có tiềm lực mạnh, đầu tư những công cụ đắt tiền. </p>

<p><strong>Hướng đi nào cho doanh nghiệp Việt?</strong></p>

<p>Trước thực trạng triển khai ATTT tại Việt Nam, VCS khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc như: Giám sát liên tục, Phòng thủ chủ động và Rà soát định kỳ. Trong trường hợp gặp khó khăn khi tuân thủ các giải pháp này, phương án tốt nhất là chọn một đối tác đồng hành chuyên về ATTT để triển khai. </p>

<p>Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, xu hướng tìm đối tác đồng hành ATTT cũng gia tăng tại Việt Nam, khi các doanh nghiệp ngày càng mong muốn đầu tư một cách bài bản về ATTT. “Họ cần có một đối tác đồng hành, có sự cam kết chứ không phải chỉ là mua bán dịch vụ, giải pháp đơn thuần”, ông Tuấn nói. Đây cũng là lý do VCS xây dựng chương trình Trưởng thành về An toàn thông tin (Cybersecurity Maturity Program - CSMP) nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp trong xu thế chuyển đổi số hiện nay. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-859.jpg?width=768&s=mY5hfhXNwHOq4vXPyIotGw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-859.jpg?width=1024&s=Yk0Bl52gkZMqp4DQmcOM1w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-859.jpg?width=0&s=XnHvOf5z7ZXMyoRfDA4APQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-859.jpg?width=768&s=mY5hfhXNwHOq4vXPyIotGw\" alt=\"image003.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-859.jpg?width=260&s=B4E8WbcDrzyvRpzau_yCkQ\"></picture>

<figcaption> VCS thiết kế chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực an ninh, ATTT</figcaption>

</figure>

<p>Khác với một nhà cung cấp giải pháp hoặc dịch vụ đơn thuần, đối tác đồng hành sẽ cùng giải quyết mọi vấn đề về ATTT, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố và có thể vượt qua các khuôn khổ hợp đồng vì mục tiêu chung. Họ cũng sẽ giúp nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp, thông qua việc đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ, chia sẻ tri thức. Kết quả sẽ được đo bằng việc cùng nâng cao mức độ trưởng thành về ATTT của tổ chức theo thời gian.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-860.jpg?width=768&s=1NGqt45MO06hu3flLLiLag\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-860.jpg?width=1024&s=-wklrpxSrOEOgVvtrJJXoA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-860.jpg?width=0&s=tQb6tAfAYy6aeJ_3vIsGig\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-860.jpg?width=768&s=1NGqt45MO06hu3flLLiLag\" alt=\"image004.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-860.jpg?width=260&s=tMinvr4IwSmgwRg3mhdq1Q\"></picture>

<figcaption> VCS trình diễn các giải pháp bảo mật tại Hội thảo Công nghệ thông tin và An toàn thông tin 2023</figcaption>

</figure>

<p>“Với vai trò nhà cung cấp dịch vụ ATTT hàng đầu tại Việt Nam, VCS sẵn sàng trở thành một đối tác đồng hành về ATTT, đi cùng doanh nghiệp trong hành trình dài, nhằm vượt qua thách thức từ các tổ chức tội phạm mạng ngày càng nguy hiểm, đồng thời giúp doanh nghiệp yên tâm vận hành, giảm chi phí đáng kể so với việc phải tự xây dựng hệ thống ATTT của riêng mình”, đại diện VCS khẳng định. </p>

<p><strong>Doãn Phong</strong></p>","displayType":1,"options":524292,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/chien-luoc-dau-tu-an-toan-thong-tin-hieu-qua-cho-doanh-nghiep-2221666.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chien-luoc-dau-tu-an-toan-thong-tin-hieu-qua-cho-doanh-nghiep-855.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chien-luoc-dau-tu-an-toan-thong-tin-hieu-qua-cho-doanh-nghiep-856.jpg","updatedDate":"2023-12-01T15:20:47","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221497","title":"VCS đồng hành doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực an toàn thông tin","description":"Doanh nghiệp Việt thường ở thế bất lợi khi phải đối phó với các tổ chức tội phạm mạng chuyên nghiệp ở tầm thế giới. Vì vậy cần có giải pháp cộng tác, đồng hành để bảo vệ hệ thống thông tin một cách tốt nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vcs-dong-hanh-doanh-nghiep-viet-nang-cao-nang-luc-an-toan-thong-tin-2221497.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vcs-dong-hanh-doanh-nghiep-viet-nang-cao-nang-luc-an-toan-thong-tin-255.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:05:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220810","title":"Diễn đàn Metaverse Việt Nam 2023: Để doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam","description":"Ngày 23/11, Trung tâm hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam - Hàn Quốc đã tổ chức “Diễn đàn Metaverse Việt Nam 2023” cung cấp các thông tin về Metaverse, bàn giải pháp giúp các doanh nghiệp ICT Hàn Quốc tiến vào thị trường Việt…","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-dan-metaverse-viet-nam-2023-de-doanh-nghiep-han-quoc-vao-viet-nam-2220810.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/dien-dan-metaverse-viet-nam-2023-de-doanh-nghiep-han-quoc-vao-viet-nam-1200.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217522","title":"Lướt sóng data - Đón hè cực đã","description":"Chào hè 2023, MobiFone triển khai gói cước CF60 với 60GB data đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng, lướt web cực đã, mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luot-song-data-don-he-cuc-da-2217522.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/luot-song-data-don-he-cuc-da-173.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:07:44","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220098","title":"Samsung nâng mức đầu tư cho dự án Innovation Campus","description":"Samsung tiếp tục triển khai dự án Innovation Campus niên học 2023-2024 với mục tiêu đào tạo 6.000 học viên, đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/samsung-nang-muc-dau-tu-cho-du-an-innovation-campus-2220098.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/samsung-nang-muc-dau-tu-cho-du-an-innovation-campus-318.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T09:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218931","title":"mobiEdu có tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia","description":"mobiEdu là nền tảng số quốc gia tiềm năng được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận sau khi trải qua quá trình xét duyệt dựa trên bộ tiêu chí nghiêm ngặt.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mobiedu-co-tiem-nang-tro-thanh-nen-tang-so-quoc-gia-2218931.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/mobiedu-co-tiem-nang-tro-thanh-nen-tang-so-quoc-gia-1288.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T20:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214389","title":"Không còn chênh lệch giá iPhone 15 Pro Max titan tự nhiên với các phiên bản khác","description":"Những chiếc iPhone 15 Pro Max màu titan tự nhiên đã không còn chênh lệch giá so với các phiên bản màu khác, như ở giai đoạn đầu ra mắt.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-iphone-15-pro-max-titan-tu-nhien-binh-on-so-voi-thoi-diem-moi-ra-mat-2214389.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/img-2386-1151.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T18:47:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218277","title":"iPhone 15 bất ngờ đắt hàng trên sân nhà của Samsung","description":"Nhờ các ưu đãi tiền mặt khủng, Apple Pay và ứng dụng ghi âm AI, doanh số iPhone 15 tại Hàn Quốc khởi sắc hơn so với Trung Quốc, Nhật Bản.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/iphone-15-ban-chay-tren-san-nha-cua-samsung-nho-cac-uu-dai-tien-mat-khung-2218277.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/iphone-15-bat-ngo-dat-hang-tren-san-nha-cua-samsung-1366.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T08:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221038","title":"Tăng trải nghiệm với giải pháp tích hợp viễn thông - giải trí - giáo dục","description":"Gói cước BUFFET kết hợp dịch vụ viễn thông với các dịch vụ số được MobiFone thiết kế ra mắt đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-trai-nghiem-voi-giai-phap-tich-hop-vien-thong-giai-tri-giao-duc-2221038.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tang-trai-nghiem-voi-giai-phap-tich-hop-vien-thong-giai-tri-giao-duc-484.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T05:06:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218355","title":"CellphoneS sale đậm trong 4 ngày Black Fire-day","description":"Chương trình giảm giá sâu lớn nhất trong năm của CellphoneS với tên gọi Black Fire-day khởi chạy từ ngày 24 - 27/11.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cellphones-tung-sale-dam-trong-4-ngay-black-fire-day-2218355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/cellphones-sale-dam-trong-4-ngay-black-fire-day-966.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T17:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218257","title":"Samsung tiếp tục dẫn đầu doanh số TV toàn cầu","description":"Samsung Electronics đứng đầu thị trường TV toàn cầu với thị phần gần 30% xét theo doanh thu trong quý III/2023, trong khi á quân LG Electronics là quán quân thị trường TV OLED.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/samsung-electronics-tiep-tuc-dan-dau-doanh-so-tv-toan-cau-2218257.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/samsung-tiep-tuc-dan-dau-doanh-so-tv-toan-cau-770.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T15:09:27","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218200","title":"MobiFone Meet - tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến","description":"Là nền tảng số về họp trực tuyến “make in Vietnam” cạnh tranh được với nước ngoài, MobiFone Meet được thiết kế phù hợp nhu cầu tại Việt Nam; đa dạng gói cước, nhiều ưu đãi hấp dẫn để khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi lên môi trường số.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mobifone-meet-tiem-nang-tro-thanh-nen-tang-so-quoc-gia-ve-hop-truc-tuyen-2218200.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/mobifone-meet-tiem-nang-tro-thanh-nen-tang-so-quoc-gia-ve-hop-truc-tuyen-499.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T14:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217841","title":"Payoo hợp tác Cam Mặt Trời mang đến giải pháp thanh toán hiện đại","description":"Ngày 22/11, Công ty cổ phần Cam Mặt Trời và Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) đã ký kết hợp tác chiến lược “Triển khai giải pháp thanh toán toàn diện”.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/payoo-hop-tac-cam-mat-troi-mang-den-giai-phap-thanh-toan-hien-dai-2217841.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/payoo-hop-tac-cam-mat-troi-mang-den-giai-phap-thanh-toan-hien-dai-751.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T15:15:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217241","title":"Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ứng dụng công nghệ mới kiểm tra tải trọng xe","description":"Qua gần 8 năm, hệ thống kiểm tra tải trọng xe ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã thực hiện hơn 34 triệu lượt kiểm tra tải trọng, phát hiện và từ chối hơn 71 nghìn trường hợp xe quá tải.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-toc-ha-noi-hai-phong-ung-dung-cong-nghe-kiem-tra-tai-trong-xe-2217241.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/cao-toc-ha-noi-hai-phong-ung-dung-cong-nghe-moi-kiem-tra-tai-trong-xe-686.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T09:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216281","title":"Vốn hóa Alibaba rơi tự do","description":"Vốn hóa Alibaba hiện chỉ bằng một nửa đối thủ Tencent khi rơi từ đỉnh cao 850 tỷ USD năm 2020 xuống 201 tỷ USD.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/von-hoa-alibaba-roi-tu-do-hien-chi-bang-mot-nua-doi-thu-tencent-2216281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/von-hoa-alibaba-roi-tu-do-254.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T11:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216118","title":"Xu hướng dùng phòng họp trực tuyến thông minh, bảo mật","description":"Các giải pháp phòng họp trực tuyến thông minh ngày càng được ứng dụng trong nhiều doanh nghiệp, giúp tổ chức họp bàn và trao đổi công việc bất chấp khoảng cách địa lý.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xu-huong-dung-phong-hop-truc-tuyen-thong-minh-bao-mat-2216118.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/xu-huong-dung-phong-hop-truc-tuyen-thong-minh-bao-mat-1020.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T09:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216091","title":"Từ Lenovo đến Oppo: Khi các nhà sản xuất đặt cược vào AI tạo sinh","description":"Theo hãng nghiên cứu IDC, sự phổ biến ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến sẽ nâng doanh số máy tính cá nhân (PC) trong những năm tới, khi các công ty phần cứng gấp rút nhúng công nghệ này vào các thiết bị.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-lenovo-den-oppo-khi-cac-nha-san-xuat-dat-cuoc-vao-ai-tao-sinh-2216091.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/tu-lenovo-den-oppo-khi-cac-nha-san-xuat-dat-cuoc-vao-ai-tao-sinh-949.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T16:06:38","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215020","title":"Huawei bứt phá trong khi iPhone 15 im ắng bất ngờ tại Trung Quốc","description":"Huawei và Xiaomi dẫn đầu sự phục hồi của thị trường điện thoại Trung Quốc, trong khi iPhone 15 của Apple bất ngờ có màn ra mắt không như mong đợi.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huawei-but-pha-trong-khi-iphone-15-im-ang-bat-ngo-tai-trung-quoc-2215020.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/huawei-but-pha-trong-khi-iphone-15-im-ang-bat-ngo-tai-trung-quoc-345.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T11:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215001","title":"Pisen ra mắt pin siêu dung lượng thế hệ mới dùng cho iPhone","description":"Pisen mới đây đã ra mắt tại thị trường Việt Nam dòng pin siêu dung lượng thế hệ mới dùng cho iPhone.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pisen-ra-mat-pin-sieu-dung-luong-the-he-moi-dung-cho-iphone-2215001.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/pisen-ra-mat-pin-sieu-dung-luong-the-he-moi-dung-cho-iphone-283.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T09:45:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214309","title":"XOR ra mắt trung tâm dịch vụ đầu tiên ở TP.HCM","description":"Trung tâm dịch vụ XOR Service Point (địa chỉ: 81 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM) cam kết mang lại dịch vụ hậu mãi tốt nhất cho khách hàng tinh hoa, gìn giữ những giá trị vượt thời gian của điện thoại xa xỉ XOR.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ra-mat-trung-tam-dich-vu-dien-thoai-sieu-sang-xor-dau-tien-o-tp-hcm-2214309.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/xor-ra-mat-trung-tam-dich-vu-dau-tien-o-tphcm-753.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T13:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213200","title":"LG nâng cấp không gian giải trí đỉnh cao cho cabin ô tô","description":"LG không chỉ mang đến các giải pháp thiết bị gia dụng, mà còn hướng đến tạo nên “thế giới” trải nghiệm thú vị ở mọi nơi, ngay cả bên trong cabin xe ô tô.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lg-nang-cap-khong-gian-giai-tri-dinh-cao-cho-cabin-o-to-2213200.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/10/lg-nang-cap-khong-gian-giai-tri-dinh-cao-cho-cabin-o-to-315.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T09:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213688","title":"Thêm hãng smartphone muốn đưa điện thoại gập vào Việt Nam","description":"Đại diện Honor cho biết, vào quý I/2024, họ sẽ ra mắt những chiếc điện thoại gập tại Việt Nam, chính thức tham gia vào phân khúc này sau Samsung và Oppo.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-hang-smartphone-muon-dua-dien-thoai-gap-vao-viet-nam-2213688.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/them-hang-smartphone-muon-dua-dien-thoai-gap-vao-viet-nam-539.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T07:40:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212972","title":"MGID hợp tác Pixalate ngăn chặn gian lận quảng cáo","description":"Ngày 25/10/2023, nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Pixalate, nền tảng chuyên phân tích hoạt động chống gian lận quảng cáo, quyền riêng tư và bảo mật người dùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mgid-hop-tac-pixalate-ngan-chan-gian-lan-quang-cao-2212972.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/9/mgid-hop-tac-pixalate-ngan-chan-gian-lan-quang-cao-992.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-09T15:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212668","title":"Gói cước VinaPhone ưu đãi riêng cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên","description":"Chung tay hỗ trợ đoàn viên, thanh niên giảm chi phí dịch vụ viễn thông, VNPT đã xây dựng các gói cước thoại, data dành riêng cho cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên sử dụng dịch vụ di động VinaPhone với nhiều ưu đãi.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/goi-cuoc-vinaphone-uu-dai-rieng-can-bo-doan-doan-vien-thanh-nien-2212668.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/goi-cuoc-vinaphone-uu-dai-rieng-can-bo-doan-doan-vien-thanh-nien-1271.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T20:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210219","title":"Điện thoại Trung Quốc đặt cược vào Đông Nam Á sau màn trở lại của Huawei","description":"Một số thương hiệu smartphone hàng đầu Trung Quốc đang đặt cược vào Đông Nam Á sau khi Huawei trở lại 'hâm nóng' cạnh tranh trên sân nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-thoai-trung-quoc-dat-cuoc-vao-dong-nam-a-sau-man-tro-lai-cua-huawei-2210219.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/dien-thoai-trung-quoc-dat-cuoc-vao-dong-nam-a-sau-man-tro-lai-cua-huawei-1306.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-03T06:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209654","title":"Chuyên gia nói gì về loạt MacBook M3 vừa ra mắt của Apple?","description":"Trong các dòng máy tính mới của Apple, doanh số iMac M3 dự kiến sẽ tăng trưởng, trong khi MacBook M3 được đồn đoán bán ra chỉ bằng một nửa so với dòng máy trước đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/thi-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-gia-noi-gi-ve-loat-macbook-m3-vua-ra-mat-cua-apple-2209654.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/chuyen-gia-noi-gi-ve-loat-macbook-m3-vua-ra-mat-cua-apple-1186.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-01T17:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa