Trao đổi với PV, nhiều người dân quanh khu vực tòa nhà The Matrix One (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, có hiện tượng “bảo kê” khi tòa nhà đang xây dựng và sửa chữa. Nhiều người đến đây làm việc, vận chuyển vật liệu xây dựng kể rằng bị nhóm đối tượng đứng ra thu tiền.

Ông N.N.Đ. - nhân viên bảo vệ tòa nhà The Matrix One cho biết: “Tôi không biết có hiện tượng “bảo kê”. Nếu biết, tôi cũng không thể dẹp được, nhưng sẽ báo lực lượng chức năng đến xử lý".

Tuy nhiên, ông Đ. thấy có tình trạng đánh nhau giữa những người đến tòa nhà làm việc và nhóm thanh niên nơi khác hay ra vào đây. "Khi biết có đánh nhau trong khu vực tòa nhà, anh em bảo vệ gọi điện đàm và đến nơi để giải tán đám đông”, ông Đ. kể lại.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Nhóm đối tượng tổ chức thu tiền 'bảo kê'

Theo cơ quan công an, vào khoảng cuối tháng 6/2022, nắm bắt được việc chủ đầu tư dự án The Matrix One đang bắt đầu bàn giao căn hộ cho cư dân, nhóm đối tượng gồm: Hoàng Tiến Sỹ (SN 1990, ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), Lê Lệnh Huỳnh (SN 1992, ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Lê Hồng Thái (SN 1997, ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cùng nhau bàn bạc, tìm cách thâu tóm hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng cho người có nhu cầu hoàn thiện, cải tạo căn hộ tại khu vực tòa nhà The Matrix One.

Công an bắt đối tượng truy nã Phan Minh Tiến. (Ảnh: CACC)

Các đối tượng bàn bạc, phân công nhóm của Huỳnh, Thái và Phan Minh Tiến (SN 1998, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) có nhiệm vụ theo dõi và ngăn cản, đe dọa các xe ô tô chở vật liệu, phế thải xây dựng ra vào tại khu chung cư để buộc các chủ thầu thi công, chủ xe vận tải phải nộp tiền “phế” để được vận chuyển vật liệu, trạc thải xây dựng ra vào tòa nhà, hoặc phải mua vật liệu xây dựng do nhóm đối tượng cung cấp với giá cao hơn nhiều lần giá thị trường.

Hằng ngày, Huỳnh và Tiến đứng ở tầng hầm để kiểm đếm số đầu bao vật liệu, trạc thải, chuyến xe ra vào để thu tiền “phế”.

Sau mỗi ngày Huỳnh, Tiến sẽ gọi điện cho người được “bảo kê” để chốt số tiền “phế” vật liệu xây dựng, trạc thải và chở hàng hóa phải nộp. Khi chốt xong số tiền thì những người này chuyển khoản cho Huỳnh hoặc Tiến.

Theo thống kê, Tiến đã 11 lần nhận chuyển khoản của người nhận “tăng bo” đổ đất trạc và mua bán vật liệu xây dựng sửa chữa căn hộ trong tòa nhà The Matrix One.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ xác định các bị can Hoàng Tiến Sỹ, Lê Lệnh Huỳnh và Phan Minh Tiến đã dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần, chiếm đoạt tài sản là tiền của các anh N.V.L và N.V.V vào các ngày 24/6/2022, 4/7/2022, 5/7/2022, 6/7/2022, 7/7/2022, 8/7/2022, 15/7/2022, 21/7/2022 và 23/7/2022.

Ngày 31/8/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Hoàng Tiến Sỹ, Lê Lệnh Huỳnh, Lê Hồng Thái. Phan Minh Tiến và một số đối tượng khác bỏ trốn.

Sau khi ra quyết định truy nã, công an đã tập trung lực lượng, xác minh nguồn tin trinh sát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm Phan Minh Tiến. Đến ngày 12/3, công an đã bắt được Tiến khi đối tượng đang lẩn trốn ở TP.HCM.