Mới đây, chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã báo cáo UBND TP Uông Bí và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Uông Bí về kết quả tổ chức khóa tu mùa hè đợt 1, năm 2024. Theo đó, khóa tu đợt 1 vừa kết thúc vào ngày 19/6 với số lượng khóa sinh là 6.052 người, kéo dài trong 7 ngày từ ngày 13/6.

Theo lãnh đạo UBND TP Uông Bí, khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng đợt 1 năm 2024 đã kết thúc tốt đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo và rèn luyện kỹ năng sống cho các khóa sinh. Do bận một số Phật sự quan trọng trong mùa An cư kiết hạ, chùa Ba Vàng đã tạm hoãn tổ chức các khóa tu mùa hè mà phụ huynh và khóa sinh đã đăng ký, cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó ngày 23/5, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh đã có văn bản về kế hoạch tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng năm 2024 gửi xin ý kiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Uông Bí và các cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được kế hoạch của chùa Ba Vàng, UBND TP Uông Bí đã thành lập đoàn kiểm tra và chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước, kiểm tra cơ sở vật chất đảm bảo cho sinh hoạt đông người, an toàn về sinh hoạt ăn nghỉ, tắm giặt, vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho khóa sinh, đảm đảm an toàn về cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại chùa.

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương yêu cầu chùa Ba Vàng chỉ thực hiện khoá tu mùa hè khi bảo đảm các quy định của Nhà nước.

Sau 2 lần kiểm tra và có ý kiến, đến ngày 12/6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 63/CV-BTS chấp thuận cho chùa Ba Vàng tổ chức 3 khoá tu với các chủ đề, nội dung, thời gian dự kiến, địa điểm, số lượng và độ tuổi khóa sinh tham dự như kế hoạch chùa Ba Vàng đã gửi trước đó.

Hơn 6.000 trẻ em độ tuổi 13-15 đã tham gia khóa tu mùa hè đợt 1 ở chùa Ba Vàng. Ảnh: Chùa Ba Vàng

Theo báo cáo của nhà chùa, với số lượng khóa sinh lớn như vậy, nhà chùa đã đảm bảo về mặt y tế cho các khóa sinh bằng cách bố trí người trực xe cấp cứu và nhân lực trực tại các điểm sơ cứu 24/7. Và trên thực tế, không có trường hợp nào phải dùng đến xe cấp cứu.

Về nội dung khóa tu, nhà chùa đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Thông bạch số 95/TB-BTS do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký ngày 30/3/2024 về việc tổ chức các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên phật tử trong dịp hè.

Khóa tu dành 45% thời gian để thanh thiếu niên trải nghiệm tu học Phật pháp thông qua các hoạt động rèn luyện lối sống tự lập: Tự gấp chăn gối, tự lấy đồ ăn, tập rửa bát, tự biết chăm sóc bản thân khi không có bố mẹ ở bên. Các em cũng được khám phá và tìm hiểu về lịch sử Phật giáo, tìm hiểu về chùa Ba Vàng, nghe thầy trụ trì chia sẻ về những lời dạy của Đức Phật (trích theo kinh sách của Nhà xuất bản Tôn giáo) để các em sống có trách nhiệm, đạo đức và hướng thiện.

Ảnh chùa Ba Vàng

Các khóa sinh cũng được thực hành thiền, đọc kinh, tập giữ tĩnh lặng cho nội tâm, rèn tính kiên nhẫn, tham gia trải nghiệm lễ đặt bát truyền thống của Phật giáo để các em học cách chia sẻ, giúp đỡ mọi người.

40% thời lượng khóa tu dành để dạy các em kỹ năng sống, trong đó có sự kiện giao lưu cùng diễn giả, nhà báo Phan Đăng với chủ đề “Đọc sách để làm gì?”, với mục đích giúp các em biết cách đọc sách sao cho hiệu quả, cách chọn lựa sách phù hợp với lứa tuổi.

Ngoài ra, các em cũng được tham gia sáng tạo tái chế các mô hình danh lam thắng cảnh Việt Nam từ những phế liệu đã qua sử dụng, sáng tạo các video nhảy, học kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, sống kỷ luật, yêu quý lao động, tham gia trải nghiệm văn hóa chợ quê, các trò chơi dân gian…

Bên cạnh đó, hoạt động vui chơi bổ trợ chiếm khoảng 15% thời gian khóa tu là trải nghiệm mô hình giáo dục STEM thông qua một giải đấu mang tên STEM Robotics Euro 2024, mà nhà chùa cho rằng sẽ tạo động lực cho các em đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học và biết ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các vấn đề.

Trẻ em tham gia khóa tu mùa hè được rèn luyện lối sống tự lập. Ảnh: Chùa Ba Vàng

Liên hệ với người đại diện của nhà báo Phan Đăng, người này cũng cho biết, nhà báo Phan Đăng nhận lời tham gia khóa tu với vai trò diễn giả sau khi được biết khóa tu đã được sự cho phép của chính quyền địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo UBND TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, những ngày gần đây, một số trang mạng xã hội đăng tải clip được cho là trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng có xuất hiện cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng không kiểm soát được cơ thể do "vong nhập" khi trụ trì chùa Ba Vàng là Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật. Sau đó là những lời nhà chùa giải thích về sự việc rằng do nghiệp từ kiếp trước… Video này được nhiều người chia sẻ và bình luận. Đa phần là bình luận không đồng tình về cách giải thích của nhà chùa. Qua làm việc với các phòng ban chức năng của TP Uông Bí, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cho biết, đoạn clip trên không phải là clip của khoá tu mùa hè (khoá 1) năm 2024 và chùa Ba Vàng không đăng tải clip trên như các bài viết của mạng xã hội.