Chỉnh sửa hình ảnh chuyển khoản để lừa hàng loạt người

Theo đó, vào tháng 3, tài khoản mạng xã hội “Louis Lee” nhắn tin cho chị T. (ở Hà Nội) để thuê máy ảnh. Để lấy lòng tin, người này nói chị T. gửi số tài khoản ngân hàng để cọc 20 triệu đồng. Sau đó, chị T. nhận được hình ảnh giao dịch thành công.

Nghĩ tiền về tài khoản ngân hàng chậm, chị T. đồng ý cho thuê. Khi giao máy ảnh xong, chị T. mới biết chưa nhận được tiền. Liên hệ lại với "Louis Lee", người này không trả máy ảnh nên chị T. trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định “Louis Lee” là Lê Nguyễn Minh Huy (SN 1999, trú tại phường 1, quận 4, TP.HCM). Đáng chú ý, trước khi tiếp cận chị T. với tên gọi “Louis Lee”, Huy thông qua mối quan hệ xã hội đã thuê chị T. chụp ảnh cho mình ở Sapa nhưng do chị T. bận nên giao dịch không thành.

Lê Nguyễn Minh Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ủy thác điều tra cho Công an quận 4, Công an TP.HCM để triệu tập, ghi lời khai Lê Nguyễn Minh Huy. Tuy nhiên, Huy không có mặt tại nơi cư trú.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Huy đang có mặt tại Hà Nội đã tiến hành triệu tập, đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T. Thực tế Huy không hề chuyển tiền cho chị T., nghi phạm này đã chỉnh sửa hình ảnh báo giao dịch chuyển tiền với số tiền 20 triệu đồng rồi gửi cho chị T. nhằm lừa đảo, tạo lòng tin để chị T. tin là thật.

Sau đó, Huy thuê một người lái xe khách đường dài đến chung cư VOV Mễ Trì để nhận máy ảnh cùng phụ kiện chị T. ship đến điểm hẹn. Sau khi nhận được chiếc máy ảnh cùng phụ kiện, Huy đã mang đi cầm cố được 28 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Huy còn lừa đảo nhiều người khác thông qua việc thuê máy ảnh, nhận tiền đặt phòng khách sạn tại các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn Đà Nẵng, khu nghỉ Đại Lải, Nha Trang, Đà Lạt...