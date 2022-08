Sáng 1/8, cao tốc TP.HCM - Long Thành- Dầu Giây chính thức tổ chức thu phí tự động không dừng (ETC).

Lúc 7h sáng, tuyến cao tốc theo hướng từ nút giao thông An Phú hướng về trạm thu phí Long Phước xảy ra ùn ứ kéo dài hơn 3 km.

Ô tô di chuyển qua làn ETC thuận lợi

Nặng nhất là khu vực trước trạm thu phí Long Phước dòng xe nối dài nhích từng mét. Hàng chục lượt phương tiện lao chạy vào làn khẩn cấp, bất chấp vi phạm quy định giao thông.

Tại khu vực trạm thu phí Long Phước, sáng nay lực lượng CSGT, TTGT cũng được tăng cường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Xe ô tô nối đuôi nhau qua trạm thu phí

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phương tiện chưa dán thẻ ETC vẫn lưu thông vào cao tốc và được hướng dẫn qua làn xử lý tình huống khẩn. Tại đây, tài xế được nhân viên đơn vị cung ứng dịp vụ hướng dẫn dán thể ETC.

Tương tự, cao tốc qua trạm thu phí hướng ra Quốc lộ 51 cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Các làn đường thu phí nối đuôi nhau cả hàng dài để qua chạm

Hệ thống ETC đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được Công ty cổ phần Tasco lắp đặt có quy mô 25 làn ở ba trạm thu phí Long Phước, quốc lộ 51, Dầu Giây. Đây cũng là đường cao tốc khu vực phía Nam đầu tiên đưa ETC vào sử dụng.

Theo Công ty cổ phần Tasco, việc sử dụng thu phí ETC sẽ rút ngắn thời gian qua trạm từ 36 - 72 giây (hình thức thu phí một dừng trước đây) xuống 6 - 12 giây, tốc độ xe qua trạm theo đó sẽ nhanh gấp 6 - 7 lần.

Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam cho biết, sáng nay là ngày đầu tuần, lưu lượng phương tiện tăng cao dẫn đến tình trạng ùn ứ vào buổi sáng.

Ngoài ra, hiện nay lượng xe chưa dán thẻ ETC di chuyển vào cao tốc còn khoảng 20%, nhiều phương tiện khi đi chuyển vào làn ETC nhưng chưa dán thẻ hoặc tài khoản chưa có tiền, một số xe bị lỗi khi dán thẻ ePass. Do đó, nhân viên phải xử lý thủ công nên dẫn đến mất thời gian.

'Từ sau 9h cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ vận hành 100% thu phí tự động không dừng (ETC). Hiện lực lượng CSGT, thanh tra giao thông, VETC… có mặt tại các đầu vào cao tốc để hỗ trợ điều tiết, phân luồng. Những phương tiện chưa dán thẻ ETC được yêu cầu chọn lộ trình khác đi chuyển. Nếu chưa dán thẻ mà đi vào thì sẽ được tạo điều kiện cho qua một lần. Tại đây sẽ có nhân viên các đơn vị cung ứng dịch vụ thu phí ETC hỗ trợ tài xế hoàn tất các thủ tục đủ điều kiện vào cao tốc theo quy định.

