Chờ đợi gì ở Apple những tháng cuối năm?

Apple đã phát hành iPhone 14, 14 Pro và 14 Pro Max, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, Apple Watch SE và AirPods Pro mới. Về phần mềm, công ty tung ra hệ điều hành iOS 16, watchOS 9, tvOS 16. Trong phần còn lại của năm, tin đồn cho thấy Apple vẫn còn nhiều sản phẩm hấp dẫn khác.

iPad Pro chip M1. (Ảnh: Apple)

Mở bán iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus là mẫu iPhone 14 lên kệ muộn nhất, từ 7/10. Apple không nêu lý do vì sao, song iPhone 14 Plus là lựa chọn hoàn toàn mới cho iFan và là mẫu iPhone tiêu chuẩn đầu tiên có màn hình 6.7 inch.

Các tính năng quan trọng của iPhone 14 Plus bao gồm phát hiện va chạm xe, nhắn tin khẩn cấp qua vệ tinh tại Mỹ và Canada, thời lượng pin dài hơn, camera được nâng cấp và thiết kế dễ sửa chữa hơn với mặt kính sau có thể tháo rời. Thiết bị dùng chip A15 Bionic với 5 nhân GPU tương tự iPhone 13 Pro.

Điểm khác biệt giữa iPhone 14 Plus và iPhone 14 là diện tích màn hình, pin, trọng lượng và giá.

iOS 16.1

Apple cho biết, iOS 16.1 sẽ được phát hành vào cuối năm. Bản cập nhật bao gồm vài tính năng mới như hỗ trợ Live Activities trong ứng dụng bên thứ ba, tùy chọn sạc Clean Energy tại Mỹ, hỗ trợ phụ kiện Matter trong ứng dụng Home, Apple Fitness+ không cần Apple Watch…

Không rõ nó có trang bị các tính năng như iCloud Shared Photo Library và app Freeform mới hay không. iOS 16.2 có thể ra mắt vào tháng 12 để bổ sung các tính năng còn thiếu.

Sự kiện tháng 10

Apple thường tổ chức sự kiện tháng 10 để giới thiệu iPad và Mac mới, năm nay cũng không phải ngoại lệ. Đối với sự kiện này, tin đồn gợi ý “táo khuyết” sẽ trình làng các mẫu iPad Pro mới dùng chip M2, iPad bình dân thiết kế mới và ít nhất vài mẫu Mac dùng chip M2. Mac Pro mới cũng có khả năng xuất hiện trước cuối năm, cùng với MacBook Pro và Mac mini mới.

iPadOS 16 và macOS Ventura

Song song với các phần cứng Mac và iPad mới, Apple cũng sẽ phát hành hệ điều hành iPadOS 16 và macOS Ventura vào tháng 10. Apple đã hoãn thời điểm công bố iPadOS 16 cho đến tháng 10, dường như để tập trung hoàn thiện tính năng Stage Manager sau khi bị người dùng phàn nàn còn nhiều thiếu sót. Theo Apple, hệ điều hành sẽ có tên iPadOS 16.1 thay vì 16.0.

Du Lam (Theo MacRumors)