Apple chính thức mở bán iPhone 14 tại Việt Nam ngày 14/10

Theo thông tin từ các nhà bán lẻ - đại lý uỷ quyền của Apple (AAR) - Apple sẽ chính thức mở bán iPhone 14 tại Việt Nam từ 14/10 tới, đồng thời khách hàng có thể đặt cọc mua sản phẩm bắt đầu từ ngày 7/10.

Giá iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max - Ảnh chụp màn hình

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellPhoneS cho biết, quy định của Apple là ngày 7/10 các nhà bán lẻ mới được công bố thông tin, cùng các chương trình khuyến mãi, để khách đặt hàng. Sở dĩ hãng làm chặt vấn đề này để tránh các trường hợp các cửa hàng chưa có thông tin số lượng hàng hoá được phân bổ nhưng đã nhận tiền cọc, khiến không có hàng để giao làm khách hàng không hài lòng, ảnh hưởng đến trải nghiệm mua hàng.

Tại CellphoneS, lượng khách hàng đăng ký quan tâm iPhone 14 series đã lên tới 25.000 người, trong đó khách hàng vẫn quan tâm chủ yếu đến iPhone 14 Pro Max, khi chiếm tới hơn 80% và iPhone Pro là 15%.

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông di động Hệ thống FPT Shop cho biết, hiện đã có 52.000 khách hàng đăng ký quan tâm sản phẩm iPhone 14 tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ của hệ thống này. Sau khi nhận đặt cọc vào 7/10 tới, FPT Shop sẽ giao những chiếc iPhone 14 đến tay khách hàng sớm nhất có thể.

Kể từ khi iPhone 14 ra mắt, số lượng người quan tâm sản phẩm này tại Việt Nam là vô cùng lớn, ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ trong nước như Minh Tuấn Mobile, Di Động Việt, ShopDunk… đã lên tới hơn 100 ngàn người đăng ký nhận thông tin sản phẩm. Trong đó, đa phần khách hàng quan tâm đến dòng iPhone 14 Pro/14 Pro Max khi chiếm tới hơn 60% và màu tím mới được lựa chọn nhiều nhất với hơn 50%.

Điều đáng chú ý là dòng iPhone 14 Plus mới của Apple không được nhiều khách hàng quan tâm, ghi nhận tại các chuỗi bán lẻ, số lượng khách hàng đăng ký nhận thông tin về sản phẩm này chỉ chiếm 1-2%. Đại diện một nhà bán lẻ cho biết, sở dĩ có tình trạng này vì giá của iPhone 14 Plus đang tương đương với iPhone 13 Pro Max, nên khách hàng ưu tiên chọn iPhone 13 Pro Max hơn, tuy nhiên trong thời gian tới khi Apple ngừng sản xuất dòng iPhone 13 Pro/13 Pro Max, dự báo nhu cầu mua iPhone 14 Plus sẽ tăng lên.

Lê Mỹ