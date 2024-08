Tin tức rò rỉ về iPhone 17 Slim, được cho là mẫu iPhone có thiết kế siêu mỏng của Apple sẽ ra mắt năm sau, đã xuất hiện thời gian gần đây. Nhưng theo tiết lộ mới nhất, nó có thể mang tên iPhone 17 Air.

Mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng. Ảnh: FrontPageTech

TechRadar, nguồn tin từ FrontPageTech cho biết mẫu iPhone mỏng hơn từng bị rò rỉ trước đây bởi một số nguồn có thể có tên gọi iPhone 17 Air, dự kiến ra mắt năm sau.

Với tên gọi này, iPhone 17 Air được xác định sẽ nằm ở phân khúc tầm trung. Bởi lẽ, Apple đã có dòng iPad Air nằm giữa iPad cơ bản và các mẫu Pro, đồng thời được định vị là một sản phẩm có thiết kế mỏng. Tương tự, MacBook Air cũng là một sản phẩm được định vị như một thiết bị mỏng của 'Táo khuyết'. Điều này cũng phù hợp với những tin đồn trước đó về iPhone 17 Slim có cấu hình không cao so với các mẫu "Pro".

FrontPageTech cũng chia sẻ một số kết xuất được cho là của iPhone 17 Air và nó cho thấy một thiết kế iPhone quen thuộc với Dynamic Island, nhưng mỏng hơn đáng kể và chỉ có một camera phía sau.

Nguồn tin cũng nhắc lại một số thông số kỹ thuật bị rò rỉ trước đây như việc máy không có khung titan và cũng không có chip mạnh nhất của Apple năm tới. iPhone 17 Air được cho chỉ sử dụng chip A19 thay vì A19 Pro - chip dành cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý của iPhone 17 Air là độ siêu mỏng. Thiết bị này được cho là chỉ dày khoảng 5 mm. Để tham khảo, iPhone 15 và iPhone 15 Plus dày 7,8 mm, còn iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max dày 8,3 mm. Do đó, iPhone 17 Air sẽ là chiếc iPhone mỏng hơn đáng kể.

Ngoài ra, FrontPageTech cũng nhắc lại một số tin tức rò rỉ về thông số màn hình của iPhone 17 Air với 6,6 inch, độ phân giải 1.260 x 2.740, gần giống với iPhone 15 Plus có màn hình 6,7 inch, độ phân giải 1.290 x 2.796.

Không chỉ riêng iPhone 17 Air mà tin tức rò rỉ về dòng iPhone 17 cũng đề cập nhiều về việc Apple sẽ làm mỏng đáng kể mẫu iPhone ra mắt năm 2025. Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple được cho là đang tập trung vào phát triển mẫu iPhone mỏng hơn. Hướng đi này luôn được xem là mục tiêu của Apple không chỉ đối với riêng iPhone mà toàn bộ sản phẩm của hãng.

Giá bán iPhone 17 Air

Tin đồn về giá của chiếc iPhone 17 siêu mỏng được cho là ở mức 1.299 USD (khoảng 32,6 triệu đồng). Mức giá khá cao này được nguồn tin @UniverseIce tiết lộ trên Weibo.

Tuy nhiên, theo FrontPageTech, với các thông số kỹ thuật của iPhone 17 Air, thiết bị này phù hợp ở mức giá tầm trung hơn, đúng với định vị mà nó hướng đến.

Ngoài ra, một báo cáo từ The Information hồi tháng 6/2024 cũng đề cập đến việc chiếc iPhone 17 siêu mỏng có thể sẽ được Apple dùng để thay thế iPhone 17 Plus vào năm 2025. Do đó, rất khó để sản phẩm này có mức giá cao vượt trội, ngang hàng với dòng "Pro".

Với các tin tức rò rỉ hiện tại, iPhone 17 Air vẫn còn khá bí ẩn và các thông tin về sản phẩm này cũng chưa thực sự thống nhất. Người hâm mộ thiết bị siêu mỏng của Apple cần chờ đợi thêm các thông tin rõ ràng hơn từ các nguồn khác và thông tin chính thức từ Apple.

Dù sao, iPhone 17 Air được xem là một "làn gió mới" với mức giá được định vị ở phân khúc tầm trung và thiết kế mỏng nhẹ của dòng "Air".

Xem video concept iPhone 17 siêu mỏng (Nguồn: Multi Tech Media):

