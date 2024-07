Một concept iPhone 16 Pro Max. Ảnh: Matt Talks Tech

Giá bán

Theo PhoneArena, cho đến hiện tại, không có nhiều tin tức khẳng định giá iPhone 16 Pro Max sẽ tăng. Nhiều khả năng thiết bị này sẽ có giá tương đương với iPhone 15 Pro Max khi ra mắt, nhưng các ưu đãi đặt hàng trước có thể khiến mức giá phải chăng hơn một chút.

Hiện tại, biến thể cấp thấp nhất của chiếc iPhone 15 Pro Max có giá khởi điểm là 1.199 USD cho phiên bản 256GB. Tuy nhiên, có khả năng giá iPhone 16 Pro Max sẽ tăng nhẹ. Trong trường hợp xấu nhất, mức tăng sẽ từ 50 USD đến 100 USD cho tất cả các phiên bản iPhone 16 Pro Max. Lý giải cho điều này, iPhone 16 Pro Max được cho là có nhiều nâng cấp như: Màn hình lớn 6,9 inch; chip A18 Pro; nâng cấp camera, đặc biệt là ống kính tiềm vọng Tetraprism...

Nếu mức tăng là 100 USD, iPhone 16 Pro Max phiên bản 256GB được dự kiến có giá 1.299 USD (khoảng 32,8 triệu đồng). Các phiên bản dung lượng bộ nhớ lớn hơn thường sẽ có mức tăng thêm 200 USD.

Màn hình 6,9 inch

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 16 Pro Max sẽ tăng kích thước, có khả năng trở thành chiếc iPhone lớn nhất từ ​​trước đến nay của Apple. Thiết bị sẽ có màn hình lớn hơn iPhone 15 Pro Max và dự kiến ​​sẽ cao hơn và rộng hơn so với phiên bản tiền nhiệm ra mắt năm ngoái.

Tin tức rò rỉ mới nhất từ IT Home cho thấy, kích thước iPhone 16 Pro Max sẽ cao hơn (163,03mm so với 159,9mm của iPhone 15 Pro Max), rộng hơn (77,58mm so với 76,7mm của 15 Pro Max).

Trong khi độ dày sẽ được giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm nhưng trọng lượng iPhone 16 Pro Max sẽ tăng nhẹ do kích thước lớn hơn. Nếu chính xác, đây sẽ là lần tăng kích thước iPhone đầu tiên kể từ dòng iPhone 12 của Apple.

Ngoài việc tăng kích thước, màn hình iPhone 16 Pro Max cũng sẽ lớn hơn. Theo các tin tức rò rỉ, iPhone 16 Pro Max được cho là sẽ có màn hình 6,9 inch, so với 6,7 inch của iPhone 15 Pro Max năm ngoái.

Thật hợp lý khi một thiết bị lớn hơn sẽ có màn hình lớn hơn. Thế nhưng Apple không chỉ dựa đơn thuần vào kích thước vật lý lớn hơn để mang lại trải nghiệm xem phong phú, đối với iPhone 16 Pro Max, "Táo khuyết" được cho là sẽ sử dụng công nghệ Border Reduction Structure (BRS), cho phép bố trí bo mạch dưới màn hình gọn và hiệu quả hơn để có được viền màn hình siêu mỏng.

Độ mỏng viền màn hình iPhone 16 Pro Max thậm chí đạt tới 1,15mm. Để so sánh, iPhone 15 Pro Max có viền màn hình khoảng 1,55mm và smartphone hàng đầu Android Samsung Galaxy S24 Ultra là 1,5mm. Với viền màn hình được giảm xuống mức siêu mỏng, iPhone 16 Pro Max sẽ trở thành smartphone cao cấp có màn hình tràn viền đẹp nhất thế giới.

Nâng cấp camera

Theo nhiều báo cáo, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đều sẽ có camera góc siêu rộng - Ultra Wide 48MP được nâng cấp mới trong năm nay. Điều này sẽ đánh dấu sự cải tiến đáng kể so với camera Ultra Wide 12MP hiện tại trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max.

Dự kiến camera chính có kích thước lớn hơn 12% so với 15 Pro Max, dùng cảm biến Sony IMX903 48MP tùy chỉnh với thiết kế xếp chồng để có hiệu suất tốt hơn.

Kèm với đó là bộ chuyển đổi Analog sang kỹ thuật số (ADC) 14 bit để chuyển đổi dữ liệu hình ảnh chất lượng cao và công nghệ kiểm soát khuếch đại kỹ thuật số (DCG) cho dải nhạy sáng tốt hơn và hạn chế nhiễu.

Camera tetaprism trên iPhone 15 Pro Max. Ảnh: 9to5mac

Apple được cho là đang thử nghiệm công nghệ phủ quang học chống phản chiếu, giúp giảm hiện tượng lóa và bóng ma trên camera của iPhone 16 Pro Max. Theo Apple Insider, Apple đang áp dụng công nghệ lắng đọng lớp nguyên tử (ALD) vào quy trình sản xuất ống kính camera của iPhone để giảm thiểu tác động của phản xạ bên trong. Công nghệ ALD tạo một màng rất mỏng, chỉ vài nanomet và phủ đều trên bề mặt như thấu kính cong, sẽ làm giảm hiện tượng lóa và bóng ma, tức lớp mờ quanh chủ thể, xuất hiện khi chụp đối diện nguồn sáng chói.

Ngoài ra, các tin tức rò rỉ đều khẳng định Táo khuyết sẽ trang bị cho iPhone 16 Pro Max nút Capture (nút chụp). Nút Capture ​​sẽ hoạt động giống như nút chụp trên máy ảnh chuyên nghiệp với độ nhạy cảm ứng và điều khiển zoom, giúp người dùng kiểm soát tốt hơn các bức ảnh của mình và thậm chí có thể điều chỉnh thu phóng khi đang di chuyển.

Nâng cấp pin

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF Securities, Apple sẽ sử dụng pin có mật độ năng lượng cao hơn cho iPhone 16 Pro Max, giúp mang lại thời lượng pin dài hơn, ngay cả khi kích thước pin giữ nguyên như trên iPhone 15 Pro Max.

Những tiết lộ ban đầu cho rằng, cả hai mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ sử dụng công nghệ pin xếp chồng, mang lại dung lượng cao hơn và tuổi thọ dài hơn.

iPhone 16 Pro Max có thể được trang bị pin mới với vỏ bằng thép không gỉ. Ảnh: Macrumors

Cũng theo ông Kuo, Apple có kế hoạch áp dụng vỏ thép không gỉ cho pin của iPhone 16 Pro Max. Trong một bài đăng trên X, ông Kuo cho biết, việc chuyển sang vỏ thép không gỉ cho pin iPhone sẽ giúp tăng mật độ năng lượng của pin từ 5 đến 10%, trong khi vẫn đảm bảo an toàn và đáp ứng các quy định mới của EU.

Trong khi theo một nguồn tin khác, ‌iPhone 16 Pro‌ Max năm nay sẽ có thời lượng pin thậm chí còn lớn hơn 30 giờ. Để so sánh, thời lượng pin của iPhone 15 Pro Max là 29 giờ.

Sạc siêu nhanh

Theo báo cáo từ trang ITHome, iPhone 16 Pro Max sắp ra mắt sẽ được hỗ trợ công suất sạc tối đa 20W thông qua sạc MagSafe và 40W đối với sạc có dây.

Nếu được nâng cấp lên 40W, thời gian sạc đầy pin của iPhone 16 Pro Max sẽ được rút ngắn đến một nửa so với iPhone 15 Pro Max, có thể đạt mức 50% trong khoảng thời gian hơn 15 phút.

Tin tức rò rỉ này khá phù hợp vì Apple chắc chắn sẽ tăng khả năng sạc cho thiết bị của hãng thời gian tới. Tuy nhiên, công nghệ sạc nhanh cũng cần phải được cân bằng với những vấn đề khác. Do sạc ở công suất cao hơn có thể làm cho pin điện thoại nóng hơn so với sạc ở tốc độ thấp hơn. Điều này có thể gây ra các vấn đề về nhiệt không mong muốn.

Loạt iPhone 16 dự kiến sẽ được Apple trình làng vào tháng 9 tới. Loạt tính năng AI mới trên iOS 18 - Apple Intelligence vừa được Apple giới thiệu tại WWDC 2024 sẽ là tâm điểm được chú ý trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo của Apple với các đối thủ Android, khi iOS mới nhất sẽ phát hành chính thức cùng dòng iPhone 16.

Xem video concept iPhone 16 Pro Max (Nguồn: TT Technology/YouTube):

(Theo CNET, PhoneArena, Macrumors)