Theo thời báo Anh Daily Express, chỗ ở cho du khách và các cổ động viên tiếp tục là đề tài gây tranh cãi. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng, tức giận sau khi nhận thấy nơi mình lưu trú ở World Cup không hề tương xứng với số tiền gần 220 USD bỏ ra cho một đêm.

Thậm chí, Milad Mahmooditar, một cổ động viên tới Qatar để ủng hộ cho đội tuyển Iran cho biết chỗ ở của mình y như 'một chiếc thùng tôn' không hơn không kém và cảm thấy bị 'xúc phạm' khi nhiệt độ ở Doha lúc này dù là mùa đông nhưng vẫn có thể lên tới 30 độ C.

Ngoài ra, không ít người ở làng cổ động viên Rawdat Al Jahhaniya cũng đang ở trong tình cảnh tương tự Mahmooditar. Chia sẻ với Daily Mail, một cổ động viên cho rằng: "Thật nực cười khi chúng tôi phải trả nhiều tiền như vậy để ở trong những chiếc hộp kín bưng như thế này".

Cơ sở vật chất tại đây được cho là không thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản: giường quá nhỏ, không có chỗ để di chuyển, điều hòa phát ra những tiếng ồn lớn, phòng tắm chật trội và dễ bị trượt ngã...

"Với ngần đó tiền, tôi có thể ở trong một khách sạn 5 sao đầy đủ tiện nghi. Đây không phải cách một quốc gia nên đối xử với những du khách nước ngoài. Dù không quá giàu có nhưng tôi cũng là một doanh nhân", một cổ động viên ở làng Rawdat Al Jahhaniya bức xúc lên tiếng.

Theo ban tổ chức, những cabin và lều cho người hâm mộ được bố trí trên các sa mạc bên ngoài trung tâm Doha. Làng cổ động viên Rawdat Al Jahhaniya nằm gần Sân vận động Ahmad bin Ali, là nơi diễn ra các trận thi đấu của đội tuyển xứ Wales.

"Tôi sẵn sàng trả tiền để được đến đây cổ vũ cho đội tuyển nước mình thi đấu. Nhưng sự thật thì sao? Đây có phải là thứ mà chúng tôi được tiếp đón? Phòng như cái thùng kim loại, không có không gian và chẳng khác gì một cái tủ giày. Không có chỗ để đi lại trong phòng, cũng không có chỗ để cất hành lý", một du khách đến từ xứ Wales chia sẻ.

Ngoài phòng nhỏ, không xứng với giá tiền như khách sạn 5 sao, cơ sở vật chất bên ngoài khu vực này cũng bị đánh giá thấp. Nhiều người cho biết ở ngoài sân, khu vực xung quanh phòng họ ở đầy rác hoặc có quá nhiều gạch vụn bừa bãi.

Tại cơ sở lưu trú khác, làng cổ động viên ở Ras Bu Fontas, nơi đón 6.000 khách mỗi ngày, cũng khiến nhiều người bày tỏ lo ngại về cơ sở vật chất. Ở đây giá phòng lên đến gần 440 USD một đêm, nhưng được đánh giá là "không khá hơn là bao".

"Thật như ở trong địa ngục. Ngay cả khi bật điều hòa cả ngày, thì nhiệt độ vẫn luôn là 27 độ C. Ban đêm thì không thể bật nổi điều hòa, vì âm thanh phát ra quá to khiến bạn mất ngủ", một du khách giấu tên chia sẻ trên thời báo The Times.

"Giường của tôi cứng như đá vậy. Tôi chưa từng ở một nơi nào khó chịu như thế này. Nếu bạn ở đây 1-2 đêm, bạn có thể chịu được. Nhưng nếu lâu hơn thì đây là một cơn ác mộng", một người khác nói thêm.

Đỗ An (Tổng hợp)