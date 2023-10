Chiều 31/10, Hội đồng xét xử TAND huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thảng (46 tuổi, ở thôn My Đồng, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện) 6 năm 3 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại hơn 81 triệu đồng.

Phiên tòa sơ thẩm được mở hôm nay để xét xử vụ án hình sự đã xảy ra 7 năm trước. Bị hại trong vụ án là ông Phạm Văn Nhẫn (71 tuổi), hàng xóm của bị cáo Thảng.

Bị cáo Trần Văn Thảng đang ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, được xét xử trực tuyến.

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 20/5/2016, ông Thảng đạp xe đến quán của ông Phùng Văn Phúc (68 tuổi, ở thôn My Động 2, xã Hồng Phong) để ăn sáng. Lúc này, trong quán có ông Nhẫn và một số người khác.

Trong lúc ăn sáng và uống rượu, ông Nhẫn có chửi đổng mang hàm ý xúc phạm gia đình ông Thảng. Sau đó, ông Nhẫn tiếp tục có lời xúc phạm ông Thảng và gia đình ông Thảng trong lúc uống nước.

Ông Thảng đứng dậy cầm điếu cày bằng tre, dài 75cm, chọc phần dưới điếu cày vào mắt trái ông Nhẫn gây chảy máu nhiều, nạn nhân dùng tay bịt mắt và kêu la.

Thấy vậy, ông Thảng vứt điếu cày vào xô nhựa ở gầm bàn uống nước, ra lấy xe đạp đi về nhà, bỏ mặc nạn nhân ở lại.

Nhân chứng là hàng xóm của cả bị cáo và bị hại.

Ông Nhẫn được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong thời gian dài. Theo kết quả giám định thương tích, ông Nhẫn bị mù mắt trái, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 42%.

Sau khi gây thương tích cho ông Nhẫn, ông Thảng đã lập tức vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Hải Dương từ ngày 1/6/2016 đến 1/7/2016 để điều trị. Bệnh viện này chẩn đoán, ông Thảng bị mất ngủ không thực tổn.

Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội danh "Cố ý gây thương tích" với ông Thản. Tuy nhiên, do ông Thản không nhận tội, gia đình không hợp tác đưa đối tượng đi giám định tâm thần và nhiều chứng cứ còn chưa sắc nét, Công an huyện Thanh Miện đã tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Ngày 26/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Thảng.

Bản kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 23/8 của Viện pháp y tâm thần Trung ương nêu: Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Trần Văn Thảng bị bệnh chậm phát triển tâm thần nhẹ.

Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 có mã số F70 về bệnh trên. Tại thời điểm gây án, bị can bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Chiếc điếu cày mà bị cáo Thảng dùng chọc vào mắt người hàng xóm.

Từ các căn cứ trên, cơ quan tố tụng xác định bị can Thảng phạm tội "Cố ý gây thương tích". Bị can Thảng đã bị bắt tạm giam ngày 19/5.

Tại phiên tòa hôm nay, TAND huyện Thanh Miện đã xét xử bị cáo Thảng theo hình thức trực tuyến từ trại giam của Công an tỉnh Hải Dương. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Thảng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị hại Phạm Văn Nhẫn trình bày, thời điểm xảy ra sự việc, ông không có lời nói xúc phạm bị cáo Thảng và không đồng tình với kết quả giám định cho rằng bị cáo Thảng bị bệnh tâm thần.

"Bị cáo Thảng nếu bị bệnh tâm thần thì làm sao người khác mượn đi làm thuê. Tôi không đồng tình với kết quả giám định cho rằng bị cáo Thảng bị bệnh tâm thần", ông Phạm Văn Nhẫn nói tại tòa.

Tuy nhiên, các nhân chứng lại khẳng định ông Nhẫn có nói lời xúc phạm bị cáo trước khi xảy ra sự việc.