Chọn ô tô 7 chỗ chạy dịch vụ, có nên bỏ thêm tiền tậu xe số tự động cho nhàn chân?

Tôi năm nay 40 tuổi, đang chạy xe dịch vụ tại TP. Bắc Ninh. Khách hàng của tôi chủ yếu là các công ty nhỏ, chuyên gia ở một số khu công nghiệp hoặc khách hàng quen với nhu cầu di chuyển đi Hà Nội, đưa đón sân bay hoặc đi công tác các chặng ngắn. Hiện, tôi đang sử dụng một chiếc Toyota Vios số sàn đời cũ và đang muốn đổi sang dòng xe 7 chỗ mới để phù hợp hơn với công việc.

Một chiếc Mitsubishi Xpander 2022 phiên bản số tự động đang có giá nhỉnh hơn bản số sàn 33 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Trong các dòng xe 7 chỗ hiện nay, tôi thấy cánh chạy dịch vụ rất chuộng sử dụng dòng Mitsubishi Xpander số sàn, một phần vì tiết kiệm nhiên liệu và phần nữa là giá rẻ, dễ mua. Tôi cũng dự kiến sẽ đổi sang một chiếc Xpander đời mới trong vài tháng tới.

Tuy vậy, tôi đang phân vân là mình vẫn sử dụng bản xe số sàn quen thuộc hay bỏ thêm tiền lên hẳn số tự động đời 2022 cho nhàn chân?

Giá niêm yết của hai phiên bản này chênh nhau khoảng 33 triệu (588 triệu so với 555 triệu), cũng không quá lớn so với việc mua một chiếc xe, nhưng liệu bản số tự động đời mới có ngốn xăng nhiều hơn so với bản số sàn không? Điều này rất quan trọng đối với những người chạy dịch vụ trong thời kỳ giá xăng tăng cao như hiện nay.

Rất mong nhận được tư vấn từ các chuyên gia và những người có kinh nghiệm sử dụng dòng xe này. Xin cảm ơn!

Độc giả Hoàng Văn Mạnh (TP. Bắc Ninh)

