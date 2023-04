Ngày 21/4, Macao Daily News đưa tin, tòa án đã chính thức tuyên phạt bị cáo Trần Vinh Luyện 14 năm tù giam với tổng cộng 34 tội danh. Trong số đó, những tội danh nổi bật nhất là rửa tiền; kinh doanh sòng bạc trái phép; thành lập và cầm đầu tổ chức xã hội đen. Hiện vẫn chưa rõ Trần Vinh Luyện có nộp đơn kháng cáo hay không.

Chồng An Dĩ Hiên nhận án 14 năm tù.

Vụ xét xử này nhận được nhiều sự chú ý của dư luận bởi tỷ phú Trần Vinh Luyện là chồng của nữ diễn viên An Dĩ Hiên. Kể từ khi chồng mình vướng vòng lao lý, nữ diễn viên luôn giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Cô cũng vắng mặt trong phiên xét xử vừa qua.

Chồng An Dĩ Hiên bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có rửa tiền, tổ chức đánh bạc trái phép.

Trước đó, truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) đưa tin chồng của An Dĩ Hiên đã tham gia vào đường dây đánh bạc trái phép, tổ chức tội phạm và rửa tiền. Trần Vinh Luyện và những người có liên quan đã sử dụng câu lạc bộ VIP để thu hút các con bạc bất hợp pháp, tham gia đánh bạc với số tiền hoa hồng cao. Số tiền tang vật liên quan đến vụ án này lên tới 4,4 tỷ USD, riêng Trần Vinh Luyện bỏ túi hơn 191 triệu USD.

An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào năm 2017.

An Dĩ Hiên là nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Trung Quốc với nhiều vai diễn nổi bật trong các bộ phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư,… An Dĩ Hiên kết hôn với tỷ phú Trần Vinh Luyện vào tháng 6/2017 tại Haiwai, Mỹ. Trước khi chồng vướng vào lao lý, An Dĩ Hiên được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên cạnh người chồng doanh nhân thành đạt. Sau khi kết hôn, An Dĩ Hiên quyết định giải nghệ và rút lui khỏi làng giải trí để tiện chăm sóc cho tổ ấm của mình.

An Dĩ Hiên chịu cú sốc không nhỏ khi chồng tỷ phú vướng vào vòng lao lý.

Theo nguồn tin thân cận, việc tỷ phú Trần Vinh Luyện bị điều tra và bắt giam đã gây đả kích lớn cho nữ diễn viên. Hiện An Dĩ Hiên đang ở Macao và tập trung chăm sóc 2 con nhỏ cùng bố chồng đã ngoài 90 tuổi. Cô xóa tất cả những bài viết, hình ảnh có liên quan đến Trần Vinh Luyện trên trang cá nhân. Ngoài ra, An Dĩ Hiên được cho là đã làm thủ tục ly hôn với chồng tỷ phú để bảo vệ danh tiếng và tài sản cá nhân nhưng nữ diễn viên không phản hồi trước tin đồn này.