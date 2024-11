Sáng nay (19/11), lãnh đạo UBND xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CTV

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 18/11, tại dãy nhà trọ thuộc thôn Lê Xá (xã Cẩm Phúc) xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng người thuê trọ là Triệu Quang C. (SN 2003, ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) và Hà Diệu Q. (SN 2004, ở huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn).

Trong lúc nóng giận, C. đã dùng bình cứu hỏa đánh vào vùng đầu và người chị Q. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, C. tiếp tục dùng bình cứu hỏa tự đập vào đầu để tự tử, nhưng được người dân can ngăn, đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.