Lãnh đạo UBND phường Đông Hải 2 (quận Hải An, TP Hải Phòng) cho biết, vụ hoả hoạn xảy ra vào 0h30 sáng nay khiến 1 người thiệt mạng.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Uyên, 63 tuổi-chủ cửa hàng buôn bán ắc quy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện ngọn lửa lớn xuất hiện tại cửa hàng ở số 231 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 2. Đây là căn nhà 2,5 tầng được cho thuê làm cơ sở kinh doanh ắc quy. Thời điểm phát ra hoả hoạn, cửa xếp bị khoá nên người dân khó tiếp cận để dập lửa.

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Nhận được tin báo, Công an quận Hải An đã điều động 1 xe PCCC và nhiều cán bộ chiến sỹ tới hiện trường để dập lửa và triển khai công tác cứu hộ. Phòng cảnh sát PCCC-Công an TP Hải Phòng điều phương tiện và nhân lực tới để hỗ trợ.

Đến 1h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng toàn bộ đồ đạc, hàng hoá đã bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng tìm thấy ông Nguyễn Văn Uyên, chủ cửa hàng đã tử vong. Theo người dân địa phương, lâu nay, ông Uyên sống một mình tại ngôi nhà này.