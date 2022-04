Chủ quán nói gì khi bị tố bán ly cà phê "đắt nhất Việt Nam"?

Sáng 12-4, phóng viên Báo Người Lao Động có cuộc trao đổi với ông Huy, chủ quán cà phê Photo And Bike Coffee có địa chỉ số 1037 đường Trần Phú, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), liên quan đến thông tin bị tố ly cà phê đắt nhất Việt Nam với giá 249.000đ/ly.

Theo ông Huy, hóa đơn về ly cà phê có giá 249.000 đồng của quán bán ra đó là chuyện bình thường(!?). Tại quán Photo And Bike Coffee, tùy theo mức giá từ 150.000 đồng đến đến 250.000 đồng/ly cà phê hoặc có thể lên đến 5 triệu đồng/ly cà phê và thậm chí là không giới hạn... đặc biệt ở chỗ là không có ly cà phê thứ 2 ở Việt Nam.

Cũng theo ông Huy, cà phê có giá đó vì trong ly cà phê chứa nhiều công thức đặt biệt biểu tượng cho tài lộc sinh sôi. Nguyên liệu của ly cà phê này rất xa xỉ và đắt đỏ, mật ong rừng, hoặc rượu ngoại đặc biệt...

Nhiều ý kiến cho rằng 249.000 đồng/ly cà phê là quá đắt.

Ông Huy bảo rằng nói về cà phê thì ở Việt Nam thì có tới hàng ngàn người làm rất ngon. "Nhưng riêng ở Photo And Bike Coffee, tôi khẳng định là không có ly thứ 2 ở Việt Nam. Nếu có ly thứ 2 thì khách hàng được tặng 10 triệu đồng mang về. Ly cà phê ở quán Photo And Bike Coffee được xem là một xứ mệnh để truyền bá một giá trị, dòng chảy lịch sử sử dụng cà phê sạch cũng như thức uống đẳng cấp ở thế giới. Tại quán Photo And Bike Coffee mỗi một ly đều khác nhau, không có ly cà phê nào giống ly nào, đó là điều đặc biệt" - ông Huy nói thêm.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xôn xao việc một ly cà phê có giá gần 250.000 đồng là quá đắt đỏ, thậm chí nhiều bình luận cho rằng quán cà phê này "chém khách quá đẹp".

Hóa đơn tính tiền này có giá trị tổng cộng là 1.286.000 đồng. Trong đó, 4 ly cà phê Phượng Hoàng Lửa có giá đến 996.000 đồng.

Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 3 tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết sẽ cho người xác minh thực hư.

(Theo Người lao động)