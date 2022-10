Chủ thẻ tín dụng nhận ‘xế sang’ từ VPBank

Trước đó, từ ngày 01/8 - 11/9/2022, VPBank triển khai loạt chương trình khuyến mãi lớn trên toàn quốc mang tên “Hòa sắc thịnh vượng” thay cho lời cảm ơn tới khách hàng đã tin tưởng và đồng hành trên chặng đường 29 năm phát triển.

Sau hơn 1 tháng triển khai, chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 500 nghìn khách hàng VPBank với hơn 1,3 triệu mã số dự thưởng được phát ra. Kết thúc chương trình, chị Phạm Thị Hiên (Hà Nội) là khách hàng may mắn nhất sở hữu giải Đặc biệt - 1 chiếc ô tô Mercedes-Benz C200 trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Chị Hiên nhận mã quay số trúng thưởng khi mở mới thẻ tín dụng và có giao dịch chi tiêu thẻ trên 5 triệu đồng.

Đại diện VPBank trao giải đặc biệt cho khách hàng Phạm Thị Hiên

Chia sẻ trong lễ trao giải ở Hội sở VPBank (Hà Nội), chị Hiên cho biết: “Tôi đã sở hữu thẻ tín dụng cũng như tài khoản VPBank và cảm thấy rất hài lòng về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, đặc biệt là đội ngũ nhân viên làm việc rất tận tâm, chuyên nghiệp. Thời gian gần đây, do có nhu cầu cá nhân nên tôi đăng ký mở thêm 1 thẻ tín dụng nữa, không ngờ lại may mắn trúng phần thưởng lớn đến vậy. Đây thực sự là một chương trình ý nghĩa và công bằng, đem lại niềm vui cho tôi cũng như nhiều khách hàng khác”.

Đại diện VPBank bày tỏ: “VPBank mong muốn thông qua những chương trình khuyến mãi bày tỏ sự tri ân đến khách hàng đã tin tưởng, gắn kết với ngân hàng. Lòng tin của khách hàng chính là chính là sự ghi nhận, là động lực để VPBank nỗ lực hơn nữa, đem đến các sản phẩm đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu tài chính và cung cấp các ưu đãi độc quyền dành tặng khách hàng trong thời gian tới”.

Ngoài ra, VPBank cũng đã trao hàng nghìn quà tặng các giải Nhất, Nhì, Ba cho các khách hàng may mắn. Giải Nhất tương ứng 1 hoa vàng thịnh vượng trị giá 1 chỉ vàng 24K. Giải Nhì là thẻ thanh toán quốc tế (IDC) do VPBank phát hành với số dư 2,9 triệu đồng. Giải Ba là E-Voucher Urbox trị giá 100.000 đồng, giúp người dùng có thể thanh toán tại các thuơng hiệu lớn như: Shopee, Tiki, Lazada, Grab, FPT Shop, Thegioididong, The Coffee House, Gogi House, King BBQ…

Danh sách khách hàng trúng thưởng được VPBank công bố trên:

Website: https://www.vpbank.com.vn/hoasacthinhvuong/

Fanpage https://www.facebook.com/VPBank.

Xuân Thạch