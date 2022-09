Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu xoá cảnh bốc thăm giành suất học

Chiều 29/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm nêu tình trạng tăng dân số cơ học trên địa bàn, mỗi năm tăng từ 4.000 - 5.000 học sinh. Vì vậy, dẫn đến tình trạng thiếu trường lớp trên địa bàn. Cụ thể, hiện nay, quận Hoàng Mai thiếu 10 trường mầm non, hơn 10 trường tiểu học.

Chủ tịch quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) bàn giao cho quận 7 ô đất ở phường Hoàng Liệt để đầu tư trường học công lập.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai. Ảnh: Viết Thành.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sĩ số học sinh khối mầm non đến trung học phổ thông của quận Hoàng Mai đều vượt mức trung bình trong một lớp.

Trung bình mỗi lớp học trên địa bàn quận Hoàng Mai là 50 học sinh, đặc biệt có lớp lên đến 60 học sinh. Vì vậy, theo ông Trần Thế Cương, đối với dự án, ô đất Tổng công ty HUD không triển khai, cần bàn giao lại cho quận đầu tư xây dựng.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất cơ chế, quy chuẩn, mô hình trường lớp phù hợp với địa bàn quận Hoàng Mai. Từ đó, quận này bố trí nguồn lực để giải tỏa áp lực về trường lớp trên địa bàn.

Trước đó, ngày 27 và 28/8, hàng trăm phụ huynh tham dự buổi bốc thăm để giành suất vào Trường Mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai). Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 hồ sơ so với dự kiến. Nhà trường dự kiến sẽ tuyển hết số học sinh này để đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học.

Với trẻ 3-4 tuổi, Trường Mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể tuyển thêm 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký. Như vậy, có gần 400 hồ sơ vượt chỉ tiêu. Trường Mầm non Hoàng Liệt phải tổ chức bốc thăm chọn các cháu may mắn được vào trường.