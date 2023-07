Sáng 27/7 giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm Italia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia Mauro Alboresi; Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Italia Chiara Gribaudo, Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italia Maurizio Acerbo.

Tại cuộc tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia Mauro Alboresi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đảng Cộng sản Italia về những kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia Mauro Alboresi. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia cho biết ông và Đảng Cộng sản Italia luôn quan tâm theo dõi quá trình phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Italia luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống 50 năm qua giữa hai nước.

Chia sẻ với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu phát triển to lớn. Đảng xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa làm nền tảng tinh thần, quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên, qua đó duy trì được sự ổn định, phát triển đất nước.

Theo Chủ tịch nước, yếu tố quan trọng giúp Việt Nam đạt được thành tựu là nhờ đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó nhận được sự tin tưởng, hưởng ứng của toàn dân, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng quan hệ với các chính đảng, trong đó có Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân… Chủ tịch nước mong muốn Đảng Cộng sản hai nước thúc đẩy hợp tác, chia sẻ lý luận, thực tiễn, sách lược và chiến lược.

Tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Italia Chiara Gribaudo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Đảng Dân chủ Italia luôn tích cực ủng hộ thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Italia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Italia, bà Chiara Gribaudo.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam rất coi trọng và thúc đẩy quan hệ với các chính đảng và nghị viện Italia. Việt Nam mong muốn đón đại diện Đảng Dân chủ sang thăm và làm việc tại Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chiến lược, sách lược, tạo sự tin tưởng của người dân với Đảng.

Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Italia nhấn mạnh Đảng Dân chủ luôn ủng hộ Quốc hội, Chính phủ Italia thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Trong thành quả hợp tác hai nước 50 năm qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh có đóng góp chân thành, quý báu của Đảng Dân chủ, một đảng có vị trí và vai trò rất quan trọng trong chính trường Italia.

Chủ tịch nước mong muốn Đảng Đân chủ tiếp tục có đường lối đúng đắn, tạo sự ủng hộ của người dân, nâng cao đời sống chính trị xã hội tại Italia, đồng thời tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Maurizio Acerbo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn ông Maurizio Acerbo về những đánh giá tích cực đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực, hai nước thống nhất đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước tiếp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Maurizio Acerbo.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng Tái lập Cộng sản ủng hộ và đóng góp vào mục tiêu này, đề nghị Đảng Tái lập Cộng sản Italy tăng cường phối hợp với Đảng Cộng sản Việt Nam trong nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương, đường lối.

Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italia cho biết, đất nước và con người Việt Nam luôn trong trái tim ông từ những ngày còn thơ ấu. Ông Maurizio Acerbo đánh giá cao thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử hình thành và phát triển, lãnh đạo xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italia Maurizio Acerbo hy vọng chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Italia với Việt Nam. Đảng Tái lập Cộng sản Italia luôn ủng hộ việc phát triển mối quan hệ này.

Ông Maurizio Acerbo gửi lời cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Italia đã hỗ trợ Đảng Tái lập Cộng sản Italia cùng tổ chức hội thảo khoa học về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đặt vòng hoa tại Đài Tổ quốc, nơi tưởng niệm các liệt sĩ vô danh tại thủ đô Rome.

Đài Tổ quốc nằm giữa đồi Capitoline và Quảng trường Venezia với diện tích 17.000 m2, xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, trang trí nhiều tượng, phù điêu và tranh hoành tráng được tạo ra bởi nghệ sĩ từ khắp Italia.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crossetto mời Chủ tịch nước tiến đến vị trí danh dự. Đội trưởng Đội danh dự mời Chủ tịch nước duyệt Đội danh dự.

Sau khi duyệt Đội danh dự, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiến về vị trí trung tâm, tiến lên Đài Tổ quốc.