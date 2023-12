{"article":{"id":"2221572","title":"Chủ tịch vừa bị bắt, lộ diện loạt dự án dang dở, nợ sổ đỏ của LDG Group","description":"Được biến đến là doanh nghiệp bất động sản tầm trung nhưng LDG Group đã và đang phát triển hàng loạt dự án bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Trong đó nhiều dự án đã bán từ lâu nhưng vẫn chưa xây xong; có dự án còn nợ dân \"sổ hồng\".","contentObject":"<p>Như <em>VietNamNet</em> đã thông tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG, để điều tra về hành vi “<a href=\"https://vietnamnet.vn/lua-doi-khach-hang-tag3381728257563121521.html\">lừa dối khách hàng</a>” tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (có tên thương mại là Viva Park).</p>

<p>Hôm nay, trong thông cáo phát đi, LDG Group cho biết vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra và chỉ liên quan đến dự án Viva Park tại Đồng Nai, không liên quan đến các dự án khác do công ty đầu tư, phát triển.</p>

<p>Theo LDG Group, ông Nguyễn Khánh Hưng đã uỷ quyền toàn bộ các vấn đề liên quan cho ban tổng giám đốc và ban điều hành công ty thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến LDG Group, đảm bảo công ty hoạt động bình thường. “Vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của LDG Group. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với LDG Group vẫn được đảm bảo”, LDG Group thông tin.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-viva-park-1-2-820.jpg?width=768&s=dOZkUjUyrXdZZ9FauNmsGA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-viva-park-1-2-820.jpg?width=1024&s=HzW9ubO2OuVYoj7Bhmn-0Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-viva-park-1-2-820.jpg?width=0&s=hOOju2Umf5BLl1t6RRS2ng\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-viva-park-1-2-820.jpg?width=768&s=dOZkUjUyrXdZZ9FauNmsGA\" alt=\"W-viva-park-1-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-viva-park-1-2-820.jpg?width=260&s=6InM6wFADj5FjPgElsZBCA\"></picture>

<figcaption>Dự án Viva Park vướng nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng. (Ảnh: Hoàng Anh)</figcaption>

</figure>

<p>Theo tìm hiểu của <em>PV. VietNamNet</em>, ngoài Viva Park, LDG Group còn đầu tư và phát triển hàng chục <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-an-bat-dong-san-tag18351700803347064406.html\">dự án bất động sản</a> tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và nhiều địa phương khác. </p>

<p>Trong đó, tại Đồng Nai, LDG Group còn có dự án quy mô khác là Khu đô thị The Viva City. Dự án này có diện tích 117ha, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, quy mô 3.200 nền đất. LDG Group đã bán dự án này từ năm 2017 nhưng đến nay hơn 500 người dân tại đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận nhà đất. </p>

<p>Với loại hình bất động sản thương mại, tại Khu đô thị Viva City, LDG Group đã đầu tư Trung tâm thương mại Viva Square. Đây là trung tâm thương mại kết hợp giữa chợ truyền thống và siêu thị, quy mô 620 gian hàng. </p>

<p>Tại TP.HCM, LDG Group đầu tư và phát triển hàng loạt dự án chung cư như Saigon Intela, High Intela và West Intela.</p>

<p>Saigon Intela toạ lạc tại Khu dân cư Intresco 13E, huyện Bình Chánh. Dự án này được xây dựng trên khu đất 9.016m2, quy mô 1.068 căn hộ. Mở bán năm 2017 và đến năm 2021 dự án này chính thức bàn giao nhà. </p>

<p>Trong khi đó, High Intela toạ lạc trên khu đất 8.772m2 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8. dự án này quy mô 540 căn hộ. Còn dự án West Intela nằm ở mặt tiền đường An Dương Vương, P.16, được xây dựng trên khu đất gần 3.000m2, cung ứng 238 căn hộ. </p>

<p>Điểm chung của dự án High Intela và West Intela là được mở bán cách đây vài năm nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất xây dựng. </p>

<p>Theo tìm hiểu của PV, LDG Group sắp triển khai dự án căn hộ cao cấp tại P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức. Có tên thương mại là LDG River, ngoài tiết lộ dự án này nằm ở mặt tiền Quốc lộ 13 thì chưa có thông tin gì thêm. </p>

<p>Tại Bình Dương, LDG Group có dự án Khu căn hộ cao cấp Sky Đông Sài Gòn. Dự án này toạ lạc tại Khu đô thị Bình Nguyên, P.Bình An, TP.Dĩ An, với diện tích hơn 18.000m2. Dự án sẽ cung ứng ra thị trường hơn 1.600 căn hộ và 72 shophouse. </p>

<p>Một dự án khác của LDG Group tại Bình Dương đã giao nhà vào giữa năm 2020 là Marina Tower. Dự án này có diện tích đất hơn 10.600m2, quy mô 800 căn hộ. </p>

<p>Tại khu vực Tây Nam bộ, LDG Group có dự án Khu đô thị Thành Đô toạ lạc tại P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ. Dự án này có quy mô sử dụng đất hơn 34.000m2, cung ứng 156 căn nhà phố xây sẵn với tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng. </p>

<p>Tính đến nay, vốn điều lệ của LDG Group là 2.569 tỷ đồng và chỉ có một công ty con duy nhất là CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn. </p>

<p>Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, giá trị hàng tồn kho của LDG Group lên đến 1.228 tỷ đồng, tăng 123 tỷ đồng so với thời điểm tháng 1/2023.</p>

<p>Ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 1.046 tỷ đồng, danh mục hàng tồn kho của LDG Group chủ yếu đến từ các dự án bất động sản. </p>

<p>Cụ thể, tồn kho tại dự án The Viva City là 209 tỷ đồng; dự án High Intela 168 tỷ đồng; dự án West Intela 88 tỷ đồng; dự án Viva Park 464 tỷ đồng; dự án Viva Square 23 tỷ đồng; Khu đô thị Thành Đô 13 tỷ đồng…</p>

