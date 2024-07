Darren Miller, chuyên gia lái xe của Big Wants Your Car, đã kêu gọi người Anh tìm hiểu và sử dụng điều hòa ô tô một cách hợp lý khi đang bắt đầu sang giai đoạn cao điểm nắng nóng của mùa hè.

Theo ông Darren, với nền nhiệt độ trung bình tại London tuần trước là 31 độ C và có thể nắng nóng hơn trong tháng tới thì việc sử dụng điều hoà đúng cách không chỉ giúp chủ xe tiết kiệm một khoản đáng kể chi phí đổ xăng dầu mà còn giúp điều hoà của xe bền hơn.

Sử dụng điều hoà ô tô đúng cách có thể tiết kiệm tới 25% chi phí nhiên liệu. (Ảnh: Getty)

Vị chuyên gia này dẫn nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ, khi để ô tô ngoài trời dưới nền nhiệt 26 độ C thì nhiệt độ thực tế trong cabin sẽ tăng lên trên 50 độ C trong vòng 1 giờ, tức là tăng gấp đôi do hiệu ứng nhà kính. Việc làm mát một "cái lò" từ hơn 50 độ C trở về với nhiệt độ bình thường đòi hỏi hệ thống điều hoà hoạt động với công suất rất lớn.

Do đó, cách sử dụng ô tô thông minh là cần bình tĩnh, không bật điều hoà nhiệt độ ngay sau khi lên xe mà chỉ nên bật quạt gió, đồng thời cần mở tất cả cửa sổ (và cả cửa chính nếu có thể) để nhiệt độ cao nhanh thoát ra ngoài.

"Việc mở cửa cho phép không khí trong lành lưu thông trong xe, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không cần sử dụng điều hòa nhiều. Việc sử dụng điều hòa hết công suất ngay lúc cabin còn nóng nhất có thể khiến xe của bạn tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn đến 25%", vị chuyên gia này chia sẻ.

Ông Darren cũng khuyên nên thực hiện một vài thay đổi trong cách bạn điều khiển luồng không khí mát trong xe để đạt hiệu quả tối ưu. Ví dụ như thay vì hướng gió mát vào mặt và phần ngang ngực thì nên hướng cửa gió điều hoà lên trên phía trần, sẽ khiến toàn bộ xe mát nhanh hơn bởi nguyên lý "hơi lạnh sẽ lắng xuống". Đồng thời, không nên bật nấc làm lạnh ở mức sâu nhất (hoặc cài đặt nhiệt độ quá thấp).

Theo tính toán của chuyên gia này, việc sử dụng điều hoà đúng cách giúp tiết kiệm tới 25% nhiên liệu, tức là khoảng 18 bảng (gần 600 nghìn đồng) mỗi lần đổ đầy bình xăng cho các dòng xe phổ thông. Tính theo năm, số tiền tiết kiệm được có thể lên tới 400 bảng (gần 13 triệu đồng).

"Trong thời kỳ xăng và các loại mặt hàng tăng giá, việc tiết kiệm được hàng trăm bảng mỗi năm chỉ nhờ vào cách sử dụng điều hoà ô tô đúng cách là một điều tuyệt vời", Darren nói.

Theo The Sun

