Mới đây, Ferrari Far East Singapore (phụ trách quản lý thị trường khu vực Châu Á -Thái Bình Dương) đã có buổi nói chuyện qua điện thoại với anh H., chủ chiếc Ferrari 488 GTB về việc giải quyết hậu vụ tai nạn. Buổi trao đổi này có sự chứng kiến của PV báo VietNamNet.

Cụ thể, sau khi nhận được thư phản ánh của chủ xe H. tới Ferrari Headquarter về vụ việc và báo cáo sơ bộ của Ferrari Việt Nam (Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng Ferrari ( Ferrari Service Center) tại TP.HCM thuộc Supreme Auto), ông Laurent Flucklinger (Trưởng bộ phận Hậu mãi tại Ferrari Far East) đã gọi điện thoại cho anh H. để tìm hiểu kỹ hơn vụ việc.

Trao đổi với ông Laurent Flucklinger, chủ xe H. đã tường thuật lại toàn bộ vụ tai nạn hôm 21/7 với sự liên quan trách nhiệm của các bên gồm Ferrari Việt Nam, Volvo Hà Nội và hai kỹ sư Volvo Hà Nội (ông Đoàn Xuân Trường, Giám đốc Xưởng dịch vụ Volvo Hà Nội trực tiếp sửa và chỉ đạo kỹ thuật viên Phạm Văn Doanh lái xe dẫn tới xảy ra vụ tai nạn).

Anh H. khẳng định không chấp nhận sử dụng lại chiếc siêu xe tai nạn, dù chiếc xe có được sửa chữa khắc phục. Đồng thời, anh H. nêu yêu cầu về trách nhiệm của Ferrari Việt Nam và các bên liên quan phải bồi thường cho anh bằng một chiếc siêu xe có giá trị tương đương chiếc Ferrari 488 GTB của anh.

Chủ nhân chiếc Ferrari 488 GTB cũng bày tỏ, bản thân là một người rất yêu mến thương hiệu Ferrari và trong tương lai, vẫn có dự định mua thêm siêu xe của hãng này.

Chiếc Ferrari 488 GTB với phần đầu xe nát bét và nhiều chi tiết hư hại phía gầm, đuôi khiến anh H. khó chấp nhận sử dụng lại dù được sửa chữa.

Ghi nhận ý kiến của chủ xe H, ông Laurent Flucklinger bày tỏ sự đồng cảm và cũng cho rằng, anh H cũng như nhiều chủ xe Ferrari khác rất khó chấp nhận sử dụng lại chiếc xe bị tai nạn.

Ông Laurent chia sẻ, thông thường trong trường hợp như anh H đang gặp, sẽ có hai phương án giải quyết, xử lý.

Phương án thứ nhất là sửa chữa lại chiếc siêu xe và tiếp tục sử dụng. Để đảm bảo tiêu chuẩn toàn cầu của Ferrari, chiếc xe tai nạn sẽ được đưa đến một xưởng chính hãng do Ferrari chỉ định để sửa chữa. Xưởng này đủ năng lực để phục hồi các siêu xe Ferrari cổ hay các xe bị tai nạn như xe của anh H. Do đó, nếu sửa chữa ở xưởng này, Ferrari 488 GTB của anh H. được đảm bảo phục hồi tương đương như xe nguyên bản với chất lượng kỹ thuật do Ferrari đảm bảo. (Tại Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng chỉ có khả năng làm bảo dưỡng và có thể không đủ khả năng phục hồi xe tai nạn – PV).

Phương án thứ hai là “bán xe tai nạn để đổi sang xe mới”. Có thể, hãng sẽ mua lại chiếc xe, hoặc rao bán lại chiếc xe bị tai nạn, cộng với phần được bồi thường thêm, anh H. có thể mua một chiếc xe mới.

Ông Laurent cho biết sẽ làm việc cụ thể lại với Ferrari Việt Nam để làm rõ vấn đề mà anh H. phản ánh. Trước tiên, hãng sẽ xác định mức độ hư hỏng, khả năng hồi phục và chi phí sửa chữa, sau đó, mới có thể phản hồi chính thức về các phương án giải quyết trong phạm vi trách nhiệm của hãng.

Ông David Laggiard, Giám đốc Dịch vụ của Ferrari Việt Nam kiểm tra phần gầm chiếc xe tai nạn hôm 5/8 ở Hà Nội.

Chia sẻ với VietNamNet, anh H. đánh giá động thái của Ferrari Far East là chuyên nghiệp và cởi mở, khác hẳn cách im lặng và trốn tránh trách nhiệm của Ferrari Việt Nam vừa qua.

Như VietNamNet đưa tin, hôm 5/8, kỹ sư trưởng của Ferrari Việt Nam, ông David Laggiard, Giám đốc Dịch vụ đã ra Hà Nội kiểm tra tình trạng chiếc xe tai nạn.

Tuy nhiên, David Laggiard không đưa ra kết luận nào về thiệt hại của xe. Toàn bộ hình ảnh hiện trạng chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB được ông thu thập, ghi nhận và gửi về Ferrari để đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại sau tai nạn.

Năm 2017, siêu xe Ferrari 488 GTB đã được anh H. trực tiếp đặt mua chính hãng khi đang sống ở Mỹ. Xe được bảo hành 3 năm và bảo dưỡng miễn phí 7 năm trên toàn cầu. Chi phí mua xe là 23 tỷ đồng do cá nhân hoá. Năm 2019, khi Ferrari vào Việt Nam, xe của anh H. đã nằm trong danh sách các khách hàng chính hãng được chăm sóc bằng dịch vụ bảo hành bảo dưỡng. Ngày 9/7/2022, siêu xe Ferrari 488 GTB của anh H. gặp sự cố đứt dây cu-roa và được giám đốc bán hàng của Ferrari Việt Nam hướng dẫn đưa xe về xưởng Volvo Hà Nội để anh Đoàn Xuân Trường, Giám đốc xưởng dịch vụ tại đây sửa chữa. Ngày 21/7, kỹ thuật viên Phạm Văn Doanh (Volvo Hà Nội) lái thử theo đề nghị của kỹ sư Trường. Xe mất lái đâm vào gốc cây khiến xe hư hỏng nặng. Đến nay, vụ việc đang có sự tranh cãi căng thẳng giữa chủ xe và 2 công ty Volvo Hà Nội và Ferrari Việt Nam. Cả hai công ty đều đưa ra thông tin "không nhận giao dịch sửa xe của anh H". Phía Ferrari Việt Nam cho biết, công ty chỉ bán phụ tùng dây cu-roa. Phía Volvo Hà Nội khẳng định, việc sửa xe là giao kết cá nhân giữa kỹ sư Đoàn Xuân Trường với Ferrari Việt Nam và chủ xe.

Đình Quý

Bạn có góc nhìn nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!