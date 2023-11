Đến huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, du khách thập phương sẽ được nghe nhiều đến tên chùa Phước Thành. Ngôi chùa này đang trong quá trình xây dựng lại với kiến trúc ấn tượng, độc đáo. Sau khi hoàn thành, nơi đây hứa hẹn là nơi hoằng truyền Chánh pháp và an dưỡng của tăng chúng và phật tử khắp nơi.

Chùa Phước Thành vốn được Đại đức Thích Minh Chánh (thế danh: Châu Hớn Tuyền) tu sửa lại từ một nhà máy xay lúa cũ có từ trước năm 2000. Sau khi tôn tạo, tu sửa nơi đây trở thành không gian tâm linh cho phật tử gần xa đến nghe pháp, tu học. Năm 2011 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định số 1610 thành lập chùa Phước Thành.

Chùa Phước Thành được thành lập từ năm 2011

Tuy nhiên, sau một thập kỷ hoạt động, chùa Phước Thành đã có dấu hiệu hư hỏng nặng và thường xuyên bị ngập nước. Bởi vậy, năm 2021 Đại đức Thích Minh Chánh quyết định xây dựng lại ngôi chùa cho trang nghiêm, sạch sẽ hơn để duy trì Phật pháp mãi trường tồn và thực hiện sứ mệnh hoằng truyền giáo lý đạo Phật đến chúng sanh khắp mười phương Pháp giới. Đến nay, ngôi chùa mới đang trong quá trình thi công, xây dựng.

Theo thiết kế, chùa Phước Thành được xây dựng với kiến trúc tối giản. Các chi tiết phù điêu phức tạp được loại bỏ hoàn toàn để tiết kiệm chi phí xây dựng. Chùa sử dụng gạch thô với lan can, cầu thang gỗ màu vàng tạo nên vẻ đẹp giản dị, mộc mạc. Kiến trúc ngôi chùa hướng đến phong cách mở, gần gũi với thiên nhiên tạo không gian tu tập và an dưỡng lý tưởng cho Phật tử cùng du khách gần xa.

Chùa Phước Thành hướng đến kiến trúc mộc mạc, giản dị, gần gũi với thiên nhiên

Ngoài ra, chùa Phước Thành được định hướng xây dựng với nhiều không gian chức năng riêng biệt như khu Chánh Điện, khu Tăng Xá, thư viện, nhà ăn, khu vệ sinh công cộng, khu vực để xe… Mỗi khu vực chức năng đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu hành đạo và các chương trình an dưỡng trong chùa.

Chùa được xây dựng hướng đến không gian trang nghiêm, thanh tịnh

Theo chia sẻ của Đại đức Thích Minh Chánh, chùa Phước Thành còn được định hướng trở thành trung tâm an dưỡng về thể chất, tinh thần cho tất cả phật tử và những ai mong muốn tìm chốn bình an để buông bỏ mọi muộn phiền trong cuộc sống. Đây sẽ là nơi để mỗi người có thể hiểu thêm về giáo lý đạo Phật, tìm được sự thức tỉnh trên con đường giác ngộ và nuôi dưỡng thân tâm an lạc khỏe mạnh.

Theo đó, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, chùa Phước Thành sẽ thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa cho phật tử và du khách như tu thiền, yoga, thưởng trà, thưởng trăng, học chánh Pháp, bếp chay thanh tịnh…Tất cả các hoạt động rèn luyện sức khỏe, ăn uống thuần chay đều được hướng dẫn bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành.

Song song với đó, nhà chùa cũng tổ chức các chương trình du lịch từ thiện và chương trình thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. Đây đều là các hoạt động có ý nghĩa để Phật tử thực hành pháp bố thí, tăng trưởng căn lành nơi Phật pháp.

Chùa Phước Thành Địa chỉ: 113 ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang Facebook: https://www.facebook.com/chua.phuocthanh.kiengiang Website: https://chuaphuocthanh.kiengiang.vn

