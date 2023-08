Sáng 1/8, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) tổ chức lớp tập huấn các Thông tư quy định về nghiệp vụ đăng ký xe cho 1.500 cán bộ làm công tác đăng ký xe thuộc: Phòng CSGT Công an TP, Công an các quận, huyện và Công an các xã, phường, thị trấn.

1.500 cán bộ làm công tác đăng ký xe thuộc Công an TP Hà Nội được tập huấn Thông tư mới

Theo đó, trong thời gian 5 ngày, các cán bộ làm công tác đăng ký xe sẽ được tập huấn nội dung liên quan đến Thông tư 24, Thông tư 25 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới thay thế cho Thông tư 58, Thông tư 59 trước đây. Và Quyết định 4184 của Bộ Công an phê duyệt phần mềm Hệ thống đăng lý, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; API đáp ứng dịch vụ công mức độ 3,4.

Các cán bộ đăng ký được tập huận cả lý thuyết và thực hành trực tiếp trên hệ thống phần mềm đăng ký xe của Bộ Công an. Đồng thời, kịp thời giải đáp, tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký xe.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT phát biểu tại buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng với đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký xe. Buổi tập huấn giúp cập nhật, đào tạo cho cán bộ về những quy định mới, cũng đánh giá được thực tế trình độ của cán bộ làm công tác đăng ký xe trên toàn thành phố.

"Việc tập huấn, đào tạo sẽ quán triệt cho công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ nắm vững, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác đăng ký xe. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký xe, phòng ngừa sai phạm và tiêu cực trong công tác này", Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh.

Báo cáo viên phổ biến điểm mới tại Thông tư 24, Thông tư 25

Trước đó, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Trong đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý như: Quản lý biển số theo phương thức định danh; các quy định liên quan đến biển số xe trúng đấu giá.... Thông tư 24 có hiệu lực từ ngày 15/8 tới đây.