<figure class="vnn-resposive-video-embed-169"><iframe width="560" height="315" src="https://embed.vietnamnet.vn/v/00I159.html" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></figure>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tag4426244223881719162.html\"><em>Chúng ta của 8 năm sau</em></a> tập 17 lên sóng tối nay 12/12, mẹ Tùng (B Trần) gọi điện khi anh đang ở nhà với Nguyệt (Quỳnh Kool). Vì Tùng bật loa ngoài nên Nguyệt nghe thấy hết lời của mẹ chồng. Bà kể lại với con trai về việc thấy Nguyệt đưa tiền cho Dương (Huyền Lizzie) và hỏi Tùng xem vợ có nói gì không. </p>

<p>Ở một diễn biến khác, vì can ngăn hai học sinh nữ đang đánh nhau trong lớp nên Nguyệt đã bị ngã đập đầu vào cạnh bàn. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-117.gif?width=768&s=YCelfAapvtseJCoU7TmVpg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-117.gif?width=1024&s=1Aa94MOZ8J7ODzuFuxiHgA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-117.gif?width=0&s=neqml2wtFC6Ul76cyjkEww\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-117.gif?width=768&s=YCelfAapvtseJCoU7TmVpg\" alt=\"undefined\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-117.gif?width=260&s=XmCGHj6X5mnVsQdDDLHgpw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Cũng trong tập này, sếp của Lâm (Mạnh Trường) giao cho anh bản thiết kế của kiến trúc sư tên Mai Dương, yêu cầu anh xem và báo cáo lại. Lâm ngỡ ngàng khi nhìn thấy ký hiệu đặc biệt trong bản thiết kế đó cho thấy tác giả chính là Dương. Không chỉ có vậy, Lâm còn gặp lại Dương trong một hoàn cảnh không ngờ khi cô đang nói chuyện có vẻ thân mật với bác sĩ Tuấn (Phùng Đức Hiếu). Không chỉ có vậy, bác sĩ Tuấn còn cởi áo khoác cho Dương mặc.<span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\"></span></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-118.gif?width=768&s=MzmWPCBdJ1eVrjsfdnt32Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-118.gif?width=1024&s=OHO5-9eG5pzOND0uuRQ3lQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-118.gif?width=0&s=jmTcfbZocQfPr03ttagLsg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-118.gif?width=768&s=MzmWPCBdJ1eVrjsfdnt32Q\" alt=\"undefined\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-118.gif?width=260&s=EfBb6bHrUCAke4Y0bm55Ag\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Mối quan hệ giữa Dương và bác sĩ Tuấn là gì? Lâm có dám ra nói chuyện với Dương? Nguyệt có gặp nguy hiểm? Tùng sẽ làm gì khi biết vợ cho Dương vay tiền? Chi tiết tập 17 <em>Chúng ta của 8 năm sau </em>lên sóng lúc 21h40 tối nay trên VTV3. </p>

