Về mặt hóa học, hợp chất fucoidan là một chuỗi cao phân tử polysaccharide, có thành phần chính là fucose và điểm đặc trưng là chứa hàm lượng sulfate fucose cao. Theo đó, Polysaccharide được định nghĩa “là một loại đường cấu tạo bởi ít nhất 10 loại monosaccharides (đường đơn) liên kết với nhau thông qua quá trình khử nước”.

Những biến thể fucoidan có khoảng 2 đến 3 monosaccharide (hay còn gọi là phân tử nhỏ) được coi là fucoidan có trọng lượng phân tử thấp.

Hợp chất fucoidan cao phân tử khi đưa vào cơ thể, lưu lại trong đường ruột có thể sẽ bị tế bào miễn dịch hiểu nhầm là vật lạ, từ đó hệ thống miễn dịch được kích hoạt. Điều này góp phần làm tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ thể.

Cấu trúc phân tử của fucoidan. Ảnh: Umi No Shizuku

Các tài liệu của Viện nghiên cứu Fucoidan NPO - Nhật Bản cũng đề cập đến vai trò của fucoidan phân tử cao trong việc hỗ trợ kích hoạt hệ thống miễn dịch. Nói cách khác, phân tử cao là một tính năng quan trọng.

Một ví dụ về hợp chất fucoidan trong tự nhiên là dịch tiết ra từ màng nhầy trên rong biển. Khi lá, thân rong biển bị rách do cát hay thủy triều dâng lên, hợp chất fucoidan sẽ che phủ vết rách đó, ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập vào. Khi thủy triều xuống, chất này sẽ cung cấp độ ẩm giúp lá rong biển không bị khô héo.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku chứa hợp chất fucoidan được pha chế theo công thức tổng hợp từ 2 loại tảo nâu mozuku, mekabu và chiết xuất từ sợi nấm agaricus. Sản phẩm được ví như "món quà từ thiên nhiên”, giúp cải thiện chất lượng sức khỏe.

Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu mozuku có khoảng 60% chất fucose, 24% gốc sulfate - hai thành phần chủ chốt của hợp chất fucoidan. Trong khi đó, hoạt chất fucoidan từ tảo nâu mekabu chứa 39% sulfate. Ngoài ra, nấm agaricus chứa chất β-glucan có tác dụng hỗ trợ nâng cao khả năng miễn dịch.

Tảo hữu cơ được thu hoạch từ vùng biển sạch của Nhật Bản. Ảnh: Umi No Shizuku

Nhờ công thức này, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku giúp hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt thích hợp cho người cần giảm tác hại do hóa trị và xạ trị. Sản phẩm được sản xuất 100% tại Nhật Bản và đã có mặt ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, với 3 dạng bột, viên, nước, phù hợp cho mọi lứa tuổi, tiện dụng và bảo quản. Tại Việt Nam, Fucoidan Umi No Shizuku do Công ty TNHH Umi No Shizuku phân phối.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku. Ảnh: Umi No Shizuku

Công ty TNHH Umi No Shizuku tặng khách hàng mẫu thử và bộ tài liệu chuyên sâu về Fucoidan miễn phí. Số lượng mẫu thử có hạn.

Công ty TNHH Umi No Shizuku Văn phòng TP.HCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1 - Hotline: 0916 753 108 Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng - Hotline: 0934 020 210 Tổng đài miễn phí: 1800 55 88 02 Website: www.kfucoidan.com.vn Facebook: https://www.facebook.com/kfucoidan.com.vn/ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty TNHH Umi No Shizuku)