Vơi lo toan, rộn ràng đón Tết

Trong bầu không khí rộn ràng chào đón năm mới, FE Credit đã lan tỏa thêm niềm vui, sự hứng khởi tại nhiều điểm chợ ở các tỉnh/ thành phố như: Nghệ An, Ninh Bình, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Bình Dương, Long An,… Xuyên suốt chuỗi hoạt náo tại 35 điểm chợ, cửa hàng, quán cà phê, khách hàng không chỉ được giới thiệu, tư vấn về những sản phẩm tài chính tiêu dùng của FE Credit mà còn có cơ hội tham gia những hoạt động, trò chơi thú vị và nhận quà tặng hấp dẫn như quạt mini để bàn, áo mưa, bình nước, móc khóa,…

Anh Nguyễn Văn Sơn (công nhân, tỉnh Bình Thuận) chia sẻ: “Tôi làm công nhân, lương mỗi tháng đều cố định, những dịp Tết thường phải chạy vạy ngược xuôi để có tiền về quê thăm gia đình. Bạn bè cũng cho vay một hai lần chứ không thể giúp mình mãi được, sau khi biết đến FE Credit là một kênh vay chính thống, các điều kiện xét duyệt rõ ràng thì tôi chỉ vay tại đây thôi”.

Anh Sơn cho biết thêm, đây là lần đầu anh tham gia chương trình hoạt náo của FE Credit và cảm thấy ấn tượng khi FE Credit đã đưa những sản phẩm, dịch vụ tài chính của công ty đến tận nơi để giới thiệu cho khách hàng và hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc ngay lập tức. “Tôi còn tham gia trò chơi và may mắn nhận được phần quà là chiếc quạt để bàn. Đây cũng xem như là chút lộc đầu năm”, anh Sơn cho hay.

Bà con tiểu thương háo hức tham gia trò chơi và nhận quà may mắn đầu năm. Ảnh: FE Credit

Chung trải nghiệm, chị Thanh Nga (tiểu thương, tỉnh Bình Dương) cho biết, chị là khách hàng của FE Credit hơn 5 năm và thường sử dụng gói vay tín chấp của FE Credit những lúc cần dòng tiền gấp để nhập hàng hóa, đặt cọc cho đối tác mà chưa kịp xoay xở vốn. “Biết được FE Credit tổ chức chương trình hoạt náo ở chỗ mình nên tôi tranh thủ rủ mấy chị em tiểu thương trong chợ cùng tham gia và nhận quà. Các bạn nhân viên còn tư vấn là dịp Tết này FE Credit đang có rất nhiều ưu đãi nữa nên tôi cũng đã tìm hiểu và cân nhắc vay để mua thêm một chiếc xe gắn máy”, chị Nga chia sẻ.

Chương trình sẽ kéo dài đến hết 12/1/2025. Ảnh: FE Credit

Theo FE Credit, chuỗi chương trình hoạt náo tại các điểm chợ, cửa hàng, quán càn phê không đơn thuần là hoạt động kinh doanh, xa hơn đó là những giá trị thiết thực mà FE Credit mong muốn mang đến cho hàng triệu khách hàng, đặc biệt là những tiểu thương, công nhân, lao động phổ thông. Hỗ trợ khách hàng tiếp cận các giải pháp tài chính chính thống để an tâm đón Tết ấm áp, sum vầy bên gia đình.

Tuần cuối cùng để “rước lộc may” cùng FE Credit

Nằm trong chuỗi các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, trước đó, từ tháng 11/2024 FE Credit đã triển khai chương trình “Kết năm cũ, rước đủ lộc may - Vòng quay may mắn” (8/11/2024 - 12/1/2025) và “Kết năm cũ, rước đủ lộc may - Chương trình thẻ quà tặng” (28/10/2024 - 12/01/2025) mang đến cơ hội nhận ưu đãi nhân đôi dịp năm mới.

Với chương trình “Kết năm cũ, rước đủ lộc may - Vòng quay may mắn”, khách hàng khi sử dụng bất kỳ sản phẩm tài chính tiêu dùng của FE Credit như: Vay mua xe máy, vay mua điện thoại - điện máy, vay tiêu dùng cá nhân hoặc đăng ký mới/ sử dụng thẻ tín dụng FE Credit để chi tiêu và đạt các điều kiện của chương trình khuyến mại sẽ nhận được một mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số.

Khách hàng may mắn sẽ có cơ hội trúng một trong các giải thưởng hấp dẫn sau: 9 giải đặc biệt, mỗi giải 1 lượng vàng miếng SJC 999.9; 16 giải nhất, mỗi giải là 1 điện thoại iPhone 16 128GB; 28 giải nhì, mỗi giải 1 chỉ vàng miếng SJC 999.9; 99 giải ba, mỗi giải là 1 máy hút bụi Robot Xiaomi và 875 giải khuyến khích, mỗi giải là thẻ quà tặng điện tử Urbox trị giá 500.000 đồng.

FE Credit thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi với nhiều quà tặng giá trị. Ảnh: FE Credit

Song song, chương trình “Kết năm cũ, rước đủ lộc may - Chương trình thẻ quà tặng” mang đến hàng ngàn thẻ quà tặng điện tử Urbox trị giá đến 200.000 đồng. Đây là chương trình đặc biệt dành riêng cho khách hàng vay mua xe máy trả góp, vay mua điện thoại - điện máy trả góp hoặc vay tiêu dùng cá nhân qua kênh bán hàng qua điện thoại (chương trình có điều kiện và điều khoản quy định).

Đặc biệt, trong 4 ngày (từ 9/1 đến 12/1/2025), FE Credit tiếp tục triển khai chuỗi chương trình hoạt náo tại 44 cửa hàng xe máy tại 8 tỉnh gồm: Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ. Theo đó, khách hàng đăng ký và có hợp đồng vay mua xe trả góp giải ngân từ 3 triệu trở lên hoặc khách hàng đến tham quan quầy tư vấn của FE Credit, chụp ảnh và lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội sẽ có cơ hợi nhận ngay các phần quà hấp dẫn như: Quạt mini để bàn, áo mưa, nón bảo hiểm, móc khóa, thẻ quà tặng Urbox.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website www.fecredit.com.vn hoặc liên hệ hotline tổng đài 1900 6535 hoặc 1900 6939.

Xuyên suốt 14 năm thành lập và phát triển, FE Credit - Công ty thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - theo đuổi cam kết hiện thực hóa hàng triệu ước mơ của người dân Việt Nam, thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện. Đến nay FE Credit đã phục vụ hơn 14 triệu khách hàng với hơn 13.000 điểm bán hàng trên toàn quốc.

Thu Hằng